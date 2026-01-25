誰家偶像和神明合照！Super Junior厲旭蓮池潭與玄天上帝合照，俏皮模仿

說到高雄左營景點，你可能會想到蓮池潭風景區，但你有想過會有韓星特地和坐鎮的北極玄天上帝合照嗎？

昨（24），Super Junior《Super Show 10》高雄場演唱會來到第二天，成員厲旭當場透露自己早起逛了逛，在蓮花池（即蓮池潭）見了龍虎塔，還和神像合照，當場勾起腿比起手勢模仿玄天上帝。厲旭表示自己查了玄天上帝保佑的範圍，會擊退小人，所以祈求了Super Junior 2026年厄運都能退散。

厲旭當晚便依約於IG上傳了照片。穿著紅衣剛好符合喜氣寓意的他，模仿了玄天上帝的pose拍了照片（難怪演唱會上模仿得如此自然XD）！他還在龍虎塔的龍門、虎門前擺pose作勢被吃掉，實實在在當了一回觀光客！更讓人感動的，是他沒忘記團體，為團體祈福呢！



台灣E.L.F.都覺得太可愛了，觀光路線「Local」又「台」啊！相較於藝聲「跑咖」的文青路線，特別又可愛！

▼藝聲23日便透露自己又「跑咖」了，地點是高雄新興區「住牙咖啡」



厲旭很可能是和神明拍照的韓星第一人，但而IG上出現「台灣神明」的例子不僅厲旭，安普賢也曾在IG上傳路途拍下的桃園龍德宮媽祖，和台北101兩張遠遠拍下的照片，變成為他當次來台唯二的旅遊照。



*延伸閱讀：

