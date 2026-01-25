韓版《柏捷頓家族》來了！《再婚皇后》預告驚艷網讚「氛圍絕頂」：宛如華麗的西方舞台劇

Disney+ 近日公開 2026 年新劇陣容預告，其中備受矚目的《再婚皇后》雖僅現身短短數秒，卻憑藉絕美畫面在韓國論壇掀起熱烈討論！

《再婚皇后》改編自全球點閱突破 26 億的超熱門網漫，故事設定於奇幻世界，描述完美皇后娜菲爾（申敏兒 飾）的丈夫索本修（朱智勛 飾）某天帶著情婦菈絲塔 （李世榮 飾）回宮，甚至提出離婚。 娜菲爾在震驚之餘，為不讓皇帝毀掉她的人生便同意離婚，但條件是她將改嫁敵對的西王國王子海因里（李鐘奭 飾），從此展開一場集結政治權謀、宮廷鬥智與浪漫愛情的復仇華章。

繼先前公開的高質感劇照後，本次預告更進一步揭開皇室宮殿的巨集偉全貌與華麗宴會盛景，朱智勛與李世榮之間那場「千鈞一髮」的曖昧吻戲也吊足觀眾胃口。



由於該劇採架空歷史的奇幻設定，在視覺美術設計上大膽跳脫韓國傳統框架，從服飾設計、馬車造型到室內裝潢，皆大幅度致敬歐洲皇室風格。 雖然部份網友坦言初期對這種「西化」風格略感陌生，但多數人認為演員群的高顏值與精緻的運鏡美學極具說服力，好評如潮。



許多網友甚至聯想到以 19 世紀英國貴族社交為背景的熱門影集《柏捷頓家族：名門韻事》，紛紛留言大讚：「畫面比畫作還美！」、「像在看外國原作的音樂舞台劇」、「原本擔心會尷尬肉麻，沒想到預告質感超乎預期」、「就當作是韓版《柏捷頓家族》來追，太期待了！」。 此外，更有人提到「李鐘奭妝造酷似諧星張度練」的說法，幽默表示：「張度練意外地很適合奇幻羅曼史呢！」



▽《再婚皇后》預告從影片1分12秒開始：



