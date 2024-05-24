《大力女子姜南順》李瑜美曬台灣旅遊照！男神俊昊也發布先前來台照片！

以《魷魚遊戲》爆紅、後來主演《大力女子姜南順》的演員李瑜美，以及「男神」2PM成員兼演員的俊昊（李俊昊），昨(23)日不約而同發布在台灣的照片，使得台灣網友與粉絲相當開心。

李瑜美昨更新貼文，貼文簡單的模仿自己照片中嘟嘴的表情寫下「ㅡ3ㅡ」，照片仔細一看右上角行人號誌燈「小紅人」相當眼熟，加上背景明顯是台北忠孝東路，讓台灣人倍感親切，很快便認出是在台灣拍的！李瑜美還在傳統小吃店門前留念，寫著「肉圓」、「甜不辣」、「油飯」等的招牌又是滿滿台灣味，李瑜美吃了蛋餅配紅茶，讓網友好奇她是不是體驗了台灣的外食早餐文化。



李瑜美穿著黑上衣、黑夾克，搭上灰短裙、黑色過膝襪，照片中的她表現愜意、自然，有網友稱讚可愛，同時也有網友擔心她會不會穿太熱。IG貼文裡乍看中文留言不多，不過不少韓文留言是台灣人所留的，都是歡迎她來台灣旅遊。



巧的是，男神2PM俊昊昨日同樣發了在台灣的照片，據Threads上粉絲分享，照片是俊昊4月底以名錶品牌Piaget（伯爵）全球形象大使來台灣，活動結束後用餐期間所拍攝。照片中身為忠實代言人的他，活動結束後戴的仍是Piaget的錶，簡單幾個姿勢即便是吃麵，舉手投足都讓粉絲心動。而俊昊文字打的是「是吃冷麵的天氣」，不曉得是在台灣吃了什麼麵，讓他現在在韓國想起冷麵便翻出這些照片。



上述粉絲還表示這是俊昊在自己IG版面上留下的第五篇台灣相關貼文，「感覺他是真的很喜歡台灣」，敲碗希望他能來台灣開演唱會，甚至是帶所屬團體2PM整團一起來，其他粉絲對此也相當有共鳴。



台灣自疫情解封以來吸引了許多韓星來台旅遊，韓星來台活動的次數更是高漲，今年甚至過不到一半，韓星演唱會或見面會已破110場，還有孫藝真、俊昊、朴寶劍等等大牌明星紛紛來台為代言品牌站台，及‎ILLIT、NewJeans、‎權恩妃、‎EPEX與NXD來台拍攝或進行特別活動……儼然是吹起了「台灣風」，對於韓星拍攝的內容散發的濃濃台灣味，Threads也有脆友以「台灣感性」稱呼呢！

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