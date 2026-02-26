Super Junior神童震撼告白與父母斷聯！揭母親遭詐騙＋投資失利，金錢問題成關鍵原因

男團 Super Junior 的神童通過 Disney+ 實境秀《天機試煉場》首次吐露了與父母斷絕聯繫的理由。

25 日公開的第8集中，巫師雪花談及神童的母親時直言：「你媽媽現在生活並不差，為什麼對錢這麼執著？」節目字幕也揭露，神童母親曾因投資失利而賠光全部財產。

神童平靜表示：「我現在沒有和父母聯絡了。」並坦言衝突的核心正是金錢。他透露：「我給生活費時，媽媽會說『不要每個月給，不如一次給我一筆大的，我會用那筆錢做點什麼，不讓你再操心。』」然而事與願違，母親多次希望取得大筆資金，卻曾遭遇詐騙，也因投資判斷失誤而賠光資金。



神童也吐露對婚姻的真心話：「以前常說自己很想結婚，甚至有過差點步入婚姻的時候。從小就覺得結婚是幸福的事。」在與原生家庭的矛盾之下，他坦言因此更渴望擁有「另一個家庭」。當雪花解讀「命盤顯示你會更渴望第二個家庭」時，他也坦承：「沒錯，我確實有孤單的一面。」

此外，雪花分析道：「你確實適合像才藝人一樣唱歌跳舞生活，但若只停留在這裡會稍嫌不足。今年開始事業運會打開。」節目字幕也補充「2025年收到創業邀約」。



不過她同時提醒：「現在有破財的氣場，要特別小心，錢可能會莫名流失。」並建議他以經營者身分發展餐飲事業，而非親自下廚：「你適合當老闆統籌全局，而且很有口福，往餐飲方向發展會是不錯的選擇。」對此，神童回應：「最近確實收到不錯的邀約，我應該會嘗試看看。」節目也打上「準備 F&B 事業中」字幕。雪花最後預測：「若基礎打穩，2028年會迎來一次大的發展。」



