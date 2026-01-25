谁家偶像和神明合照！Super Junior厉旭莲池潭俏皮模仿玄天上帝与他合照

说到高雄左营景点，你可能会想到莲池潭风景区，但你有想过会有韩星特地和坐镇的北极玄天上帝合照吗？

昨（24），Super Junior《Super Show 10》高雄场演唱会来到第二天，成员厉旭当场透露自己早起逛了逛，在莲花池（即莲池潭）见了龙虎塔，还和神像合照，当场勾起腿比起手势模仿玄天上帝。厉旭表示自己查了玄天上帝保佑的范围，会击退小人，所以祈求了Super Junior 2026年厄运都能退散。

厉旭当晚便依约於IG上传了照片。穿著红衣刚好符合喜气寓意的他，模仿了玄天上帝的pose拍了照片（难怪演唱会上模仿得如此自然XD）！他还在龙虎塔的龙门、虎门前摆pose作势被吃掉，实实在在当了一回观光客！更让人感动的，是他没忘记团体，为团体祈福呢！



台湾E.L.F.都觉得太可爱了，观光路线「Local」又「台」啊！相较於艺声「跑咖」的文青路线，特别又可爱！

▼艺声23日透露自己又「跑咖」了，地点是高雄新兴区「住牙咖啡」



厉旭很可能是和神明拍照的韩星第一人，但IG上出现「台湾神明」的例子不仅厉旭，安普贤也曾在IG上传路途拍下的桃园龙德宫妈祖，和台北101两张远远拍下的照片，变成为他当次来台唯二的旅游照。



