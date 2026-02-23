Super Junior 崔始源 發文政治表態引發爭議，SM娛樂發聲：將對惡評者採取法律行動！

近日，經紀公司SM娛樂透過線上檢舉中心「KWANGYA 119」（曠野119）表示：「我們已確認近期網上持續且反覆出現人身攻擊與侮辱等惡意貼文，並深知此事的嚴重性。」目前出現了許多針對旗下男團 Super Junior 成員 崔始源 的相關的惡意留言，並決定採取法律行動。

接著表示：「根據我們自身監控獲得的資料，已仔細審查相關貼文內容及附圖，並針對確認的犯罪行為向調查機關提起訴訟。」同時指出：「對於捏造並散播與藝人相關的虛假資訊，或進行嘲諷、貶抑的行為，也正持續蒐集證據，並將在審查後逐步擴大投訴範圍。」



此外，SM強調：「為保護藝人權益，將在不接受任何寬待或和解的情況下，持續強硬進行民事與刑事的法律措施。」並補充：「針對惡性貼文的蒐集、檢舉與法律應對目前仍在進行中，請注意避免捲入不光彩的事件。」

此前，崔始源曾在個人頻道上傳寫有「不可思議」的四字成語圖片，但隨後刪除，並重新上傳「不義必亡」、「土崩瓦解」等字句。



「不義必亡」意指不正義之事必定滅亡；「土崩瓦解」則象徵如泥土崩塌、瓦片散落般徹底崩潰。當天正好傳出前韓國總統尹錫悅一審被判無期徒刑的消息，因此引發外界質疑崔始源是否表露政治立場的爭議，網上出現了要他退團的一部分聲音，也有許多人表示支持他自由的發表個人意見，欣賞他的勇敢直言。而崔始源本人目前尚未對此發表任何聲明。



崔始源去年也曾因在SNS上發文悼念美國總統川普的親信、強硬保守派運動人士已故查理·柯克而引發爭議。當時崔始源解釋道：「撇開政治傾向不談，作為一個家庭的家長與基督徒，對其所經歷的悲劇感到心痛，因此表達悼念之意。」

