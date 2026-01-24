李洙赫笑談「GD 病」真相！連親媽都嫌棄？ 揭秘與 G-DRAGON 的 20 年竹馬情：在他閃耀時我選擇退後

演員李洙赫日前作客 YouTube 頻道「學習王真天才洪真慶」，展現了與冷酷外表截然不同的幽默感。 訪談中，他不僅大方回應了網傳的「模仿 GD」爭議，更首度吐露與巨星摯友 G-DRAGON（權志龍） 之間跨越 20 年的深刻羈絆。

李洙赫在節目中回憶出道初期的坎坷：原本想進演員公司，卻因為長相一直被建議當偶像，導致他遲遲簽不到演員約，最終在17歲以模特身份出道。 最初 5 年都沒有經紀公司的情況下，李洙赫必須親自打電話爭取工作：「我打給金英光哥問他領多少酬勞，然後試著報個比他高一點的價格。」超誠實的職場生存術引發爆笑。



洪真慶提到網路上瘋傳李洙赫走姿與手勢「神似 GD」的對比影片，李洙赫澄清，那是因為在長時間的粉絲活動中，偶爾放鬆緊繃神經的瞬間被刻意解讀。

他坦言原本並不在意，但看到粉絲來信表達難過，決定正視此事：「我應該照顧愛護我的人的感受，會採取措施糾正的。」他更幽默爆料：「連我媽都打來訓話，叫我好好走路、把口香糖吐掉、眼睛不要一直眨！」



談到與 GD 的友情，李洙赫表示兩人出道前就是朋友，以前天天吵架，會互嗆「你拍什麼電影、「你不是說要饒舌，怎麼去當偶像」，沒想到現在兩人都成了名人。李洙赫也透露了真實感十足的老友現狀：「相處越久，有時見得很勤，有時電話不通就完全失聯。 有時會突然聊很多，但實際見面時又很安靜。」



李洙赫表示，兩人是從素人時期一起懷抱夢想的朋友，自從意識到老友已經成為超級巨星，他反而變得更謹慎，希望能守護他的私人空間：「他有事業要忙，在他的重要時刻我會選擇退後一步，盡量不被拍到同框。」

當主持人洪真慶讚美兩位是「引領時代的音樂家與演員」，李洙赫害羞地說：「這種話太肉麻了，我說不出口。 雖然 20 年的友誼不容易，但我現在就是淡然接受，他就是巨星啊，我有什麼辦法？」



除了精彩的訪談，李洙赫也進入了作品爆發期：與鄭知蘇、車珠英合作的驚悚電影《Sister》將於1月28日上映，正在與李到晛、申始雅等合作拍攝Netflix新劇、被視為「德魯納酒店續作」的《銀河大酒店》，與秀智、池昌旭等合作的漫改劇《女皇的後宮們》也已排上日程，讓劇迷大呼期待。

