Jennie辣穿透視裝登香奈兒大秀！摟高胤禎甜蜜同框，貼臉合影根本視覺衝擊

又是神仙同框！BLACKPINK成員Jennie日前飛往法國巴黎，參加香奈兒2026-27秋冬女裝大秀，不僅以一身性感華麗的透視造型全場驚豔，更大方曬出與同場嘉賓、人氣演員高胤禎的親密合照，兩大1996年生的「香奈兒美少女」罕見合體，瞬間引爆粉絲暴動！

Jennie最近在個人社群平台上連發多張巴黎看秀美照，只見她身穿黑色細肩帶 bra top，外搭一件綴滿華麗珠飾的透膚鏤空上衣，若隱若現展現好身材，大膽又不失高級感。 下半身搭配同材質的刺繡長裙，完美凸顯香奈兒經典的奢華工藝。 她將頭髮乾淨盤起，配上深邃煙燻妝，整體氣場全開，霸氣中帶著精緻女人味，指尖一抹綠色指甲油更是點睛之筆，細節滿分。



不過讓粉絲更激動的是，Jennie同步曝光了她在秀場與新晉韓劇女神高胤禎的合照！兩人不約而同托腮入鏡，對著鏡頭露出燦爛笑容，一張是俏皮嘟嘴、一張是氣質微笑，畫面美到讓人捨不得滑掉。 同樣是1996年出生的「同年親辜」，兩人的立體五官與白皙膚色在鏡頭前就像自帶光圈，根本是「顏值天花板」等級的同框！



據悉，高胤禎當天也受邀出席香奈兒大秀，一身簡約氣質造型同樣引發熱議。 兩位品牌寵兒在時尚盛會上難得相遇，短短幾張合照就讓網友瘋狂敲碗：「這組合我可以！」、「拜託兩位多多同框，太養眼了！」、「根本是香奈兒雙生姊妹花~」等。

