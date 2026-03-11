又是你！「簽名簿慣犯」再現江湖！池昌旭巴黎街頭二度「行竊」粉絲筆記本，全網笑翻：這是慣犯了

韓星池昌旭又調皮了？ 最近這哥們兒因為「粉絲簽名簿強奪事件」再度衝上熱搜，引發網友一片熱議！

事發地在浪漫的法國巴黎，池昌旭為了出席26 F/W巴黎時裝週的Tom Ford大秀現身街頭。 面對在外場苦等的粉絲，我們暖男小池一開始當然是笑容滿面、有求必應，親切指數破表。 只見他接過粉絲的筆記本，刷刷刷地簽下大名，一切看起來都是那麼的歲月靜好......

等等！簽完名後，劇情突然走歪！只見他瀟灑地把筆還給粉絲，但手上的筆記本...... 竟然就這樣被他「順手牽羊」、頭也不回地帶走了！留下一臉錯愕的粉絲在風中凌亂。



지창욱 인성논란 두번째 -파리편-

리볼버 무인때 싸인 먹튀로 논란이던 인성

파리에서 또.. 이오빠 손버릇(? 안되겐네

싸인 줬다 뺏지 말라그 ㅋㅋ

그때나 지금이나 얼마나 정신없는지를 보여줌 ㅋㅋ

그와중에 너무 해맑기:)

멋지고 귀엽고 혼자 다하는 남성#지창욱 #파리패션위크 pic.twitter.com/WOtwJFijyu — Rani (@cw_8775) March 6, 2026

等等黨這就覺得很眼熟了吧？ 沒錯，咱們池演員可是有「前科」的！早在2024年，他在電影《左輪手槍》的舞臺問候時，就曾對一名粉絲做過一模一樣的事：簽完名後只還筆，把人家整本筆記本給A走。 當時大家還覺得這「天然呆」的反差萌很好笑，經紀公司甚至發公告要尋找那位被「搶」的粉絲，上演一場尋人啟事大戲。



時隔兩年，沒想到「簽名簿強奪犯」再度出手，一度被網友們調侃為「池昌旭人品爭議」在網路上公開，粉絲們笑炸裂，紛紛在網上留言：「這是慣犯了吧！」、「這次是在國外，是要怎麼還給人家啦！」、「新型態筆記本竊盜案？」、「心疼那位粉絲，那可是有我歐巴簽名的珍貴本本啊~」、「雖然很同情，但我還是忍不住笑了，真的可愛到犯規！」



不過玩笑歸玩笑，這位「竊賊」的事業可是一刻沒閒著。 據悉，池昌旭接下來將搭檔女神全智賢，出演JTBC新劇《人類X九尾狐》（暫定名）。 這部劇講述誘惑人類的危險九尾狐（全智賢 飾）與吸引妖怪的人類（池昌旭 飾）在命運交錯點相遇的未知浪漫喜劇，預計將於3月中旬正式開拍。 只能說，期待新戲的同時，也希望池昌旭這次能把巴黎「順手牽羊」帶回來的簽名簿，好好地物歸原主啊！

