哭到GD懷疑人生！7歲朴志訓「眼淚攻擊」擊沉GD，4分鐘完勝…網笑瘋：志龍哥哥眼神死了

隨著電影《王命之徒》（簡稱《王男》）熱映，不僅票房狂飆，更讓主演朴志訓成了新一代「哭戲教科書」！他在片中聲淚俱下的精湛演技，讓無數觀眾揪心不已，最近更被挖出他根本從小就是「眼淚製造機」，一段他小學一年級時與BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）進行「眼淚對決」的影片，再度在網路上瘋傳！

這段影片出自多年前的綜藝節目《偶像世界》，當時年僅7歲的朴志訓頂著一頭可愛短髮，自信滿滿地自我介紹：「我是最帥、身材最好的志訓！未來想成為像朴智彬那樣的童星！」萌樣融化全場。

隨後主持人朴瑟琪宣佈進行殘酷的「眼淚對決」！規則超簡單，4分鐘內誰能在試管裡蒐集到最多眼淚就算贏。BIGBANG成員們紛紛起鬨要GD拿出「表演系實力」，只見對決一開始，背景音樂一下，朴志訓立刻眼眶泛紅，不到幾秒鐘，斗大的淚珠就像斷了線的珍珠一顆顆滾落，最後甚至演變成嚎啕大哭！



他那清澈的大眼睛彷彿裝了水龍頭，眼淚用噴的，迅速填滿了試管。反觀一旁的GD，不管怎麼努力「擠眉弄眼」，就是擠不出半滴淚，只能目瞪口呆地看著眼前這個哭到忘我的小男孩，眼神裡滿是震驚與敬佩。

更絕的是，朴志訓哭到一把鼻涕一把眼淚，GD還貼心地幫他擦拭口水跟鼻涕。而朴志訓則是左右開弓，輪流用兩根試管接住源源不絕的淚水，堪稱「時間管理大師」。比賽結果毫無懸念由朴志訓壓倒性獲勝！更驚人的是，比賽結束的哨音一響，朴志訓瞬間收乾眼淚，露出燦爛笑容，一秒切換情緒的功力讓現場所有人看傻眼。



這段「用眼淚擊敗巨星」的往事再度被翻出，網友紛紛笑翻：「果然是天才童星」、「GD一輩子都忘不了被小一男生弄哭的陰影吧」、「這眼淚是水龍頭嗎？」、「從小就知道用眼淚圈粉了！」

由朴志訓主演的《王命之徒》叫好又叫座，截至4日為止，累積觀影人次已經突破940萬大關，距離千萬票房僅剩一步之遙，氣勢銳不可擋！

