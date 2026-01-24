BTS新專輯《ARIRANG》預售7 天狂賣 406 萬張，刷新自身巔峰紀錄！Spotify 預存飆破 200 萬直追泰勒絲神話

天團BTS防彈少年團的「完全體」回歸震撼全球！根據專輯通路商 YG Plus 的數據顯示，截至 22 日為止，防彈少年團的正規五輯《ARIRANG》預售量已達到 406 萬張。 自本月 16 日開始預售以來，僅耗時 7 天便達成了這項驚人成就。

這項紀錄已全面超越了團隊先前銷量最高的作品——2020 年發行的正規四輯《MAP OF THE SOUL ： 7》。 當年該專輯在預售首週錄得 342 萬張，最終累計銷量則突破 500 萬張（Circle Chart 基準）。 而此次新專輯《ARIRANG》的成長速度明顯更快，考量到距離 3 月 20 日 正式發行還有約兩個月的時間，最終預售數字究竟會衝高到何種境界，已成為業界關注的焦點。



防彈少年團回歸的熱度在各項指標中展露無遺。 全球粉絲平台Weverse發佈新專輯發行及「世界巡迴演唱會」的消息後，會員加入人數激增約 3 倍; 音樂串流平台Spotify 開啟新專輯的「事前預存（Pre-save）」活動後僅兩天便突破 100 萬次，第四天則突破了 200 萬次。 目前大眾正密切關注 BTS 是否能打破由泰勒絲（Taylor Swift）正規 12 輯《The Life of a Showgirl》所創下的全球最高預存紀錄（約 600 萬件）。

新專輯《ARIRANG》是 BTS 睽違約 3 年 9 個月 後，再度以 7 人完全體形式推出的作品，將於 3 月 20 日下午 1 點（KST） 全球同步發行。 內容將深入探討「團隊身分認同」、「思念」以及「深層的愛」等普世情感，將最純粹的韓國文化精髓與當代情感結合。



