《訂閱男友》掀「後宮爭霸」！徐康俊「初戀眼神殺」瘋捲韓網，李宰煜、李洙赫 6 大男神任選，網熱議：最想訂閱「他」！

由Jisoo、徐仁國領銜主演的Netflix新劇《訂閱男友》昨日終於全集上線！這部劇最讓粉絲瘋狂的，莫過於請來 徐康俊、李洙赫、李宰旭、邕聖祐 等多位頂級男星客串演出「虛擬男友」。 韓網劇迷們看完後集體陷入「幸福的煩惱」，立即開帖討論：如果現實中真有這項服務，到底該訂閱哪一位？

《訂閱男友》講述網漫PD徐美萊（Jisoo 飾）因現實生活精疲力竭，決定訂閱「虛擬男友」服務，與風格各異的虛擬對象們體驗約會戀愛，逐漸喚醒沉睡已久的戀愛細胞。



!!! 以下內容涉及輕微劇雷，請斟酌閱讀!!



NO.1 壓倒性神顏：徐康俊「劍道社前輩」帥到想訂閱一輩子！

目前韓網人氣最火爆、呈現「壓倒性優勢」的絕對是 徐康俊！他在劇中飾演女主的大學前輩「徐恩浩」，身為劍道社男神，一雙電眼簡直是「核彈級」殺傷力。



網友開玩笑跪求以徐康俊為藍本開發相關服務，最好3年內就能面世：「對著這眼神怎麼能冷靜？」、「看到這張臉就忍不住打開錢包」、「願意為他訂閱一輩子」。 甚至有激進粉絲示愛：「無論是初戀、財閥、特工還是最終丈夫，我希望全部都是徐康俊！」



서강준 또 잘하는거 가져왔습니다 얼굴 pic.twitter.com/bkgXj2307z — otot (@myottlife) March 6, 2026

NO.2 深情又霸氣：李宰煜「醫生前輩」嗓音根本是詐騙！

排名第二的 李宰煜（李宰旭） 則走強硬霸氣路線。 身為外科醫生，他在工作時嚴厲果斷，私下卻對女主藏著深沉暗戀。 低沉的嗓音與熾烈的氣場，讓無數「聲控」觀眾直接淪陷，狂喊：「想直接升級訂閱他的 Premium 高級服務！」



다른것보다 월간남친에서 이재욱가능을 느껴버림

이재곧도 그렇고 특출로 나와서 연기확실하게 해주고가는 남배붐업 pic.twitter.com/Ysjf4plpco — otot (@myottlife) March 6, 2026

NO.3 叛逆藝術家：徐仁國紅髮造型太犯規！

主角 徐仁國 不僅飾演Jisoo公司同事，也飾演專為 Jisoo 量身定製的第 901 位男友「具永日」，以一頭狂野紅髮與不羈的藝術氣質，在異國街頭瞬間墮入愛河，浪漫程度破表。



아니 드디어 빨머의 이유를 알앗네 여주 이상형 맞춤 캐릭터가 빨머 서인국이엇다고 아 pic.twitter.com/d8Wf2Jas5X — ٕ (@zhezxe) March 6, 2026

NO.4 國民前男友：金聖喆勾起「前任回憶」

金聖喆 飾演Jisoo的「現實前男友」，人氣竟與具永日不相上下。 他以紮實演技演活了戀愛中的瑣碎日常，讓不少觀眾看完後忍不住想起自己的前任，淚崩直呼：「完全是我夢想中的戀愛日常」、「這演技太有真實感了！」



김성철x지수 월간남친 동거 장면

ㄹㅇ 현실감 있고 실제 연연미 있어서 좋음… pic.twitter.com/WkBWF8ymAa — 먕 (@ffecuTe) March 6, 2026

遺珠之憾：特工邕聖祐帥出新高度，李洙赫霸總台詞太肉麻？

邕聖祐飾演國情院特工，帥氣打戲與溫柔態度的反差感極強，可惜浪漫戲份太少，讓粉絲大喊「看不過癮」。



나 이런 국정원비밀요원이 내 가상남자친구면 이 테마로 영구형 결제?그런거할거임....... pic.twitter.com/0qchipL6SZ — (@ongcaptain) March 6, 2026

李洙赫飾演首位登場的霸總「崔時宇」，雖然臉蛋與身材都是頂級配置，但編劇給的台詞實在太油膩肉麻，意外導致人氣排名墊底，被笑稱：「只有李洙赫這張臉才能撐住這種台詞」、「想和這種類型產生致命的糾纏」。



볼게 남주 얼굴뿐이라 욕하면서 보는데,

금요 웹툰 1위인 남주의 위엄



좋아하는 여자에게는 본인이 아는 제일 좋은 것만 냅다 안김

나를 공주로 만들어주는 남자

사랑받는걸 당연하다 여기게 만들어주는 남자#이수혁 #지수 #월간남친 pic.twitter.com/6oRjkZc0nL — only U (@to_my0531) March 7, 2026

不少劇迷笑稱，平時追劇都會同時訂閱好幾個 OTT 平台，如果現實真的推出「訂閱男友」，大家肯定也會選擇「All-in」。 畢竟虛擬男友們都是「腳踏萬隻船」，我們身為用戶，多訂閱幾個也是很合理的吧？ XD



