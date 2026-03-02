Jisoo 新劇《訂閱男友》即將上線！李洙赫低音砲語音曝光，「漫撕財閥男友」心動指數破表

Netflix 全新原創韓劇《訂閱男友》除了有 BLACKPINK Jisoo（金智秀）和徐仁國外，還有七大男神驚喜客串，光是劇還沒上線就已經引發熱烈討論！

《訂閱男友》講述網路漫畫PD「徐美萊」因現實生活疲憊不堪，透過虛擬戀愛模擬實驗「訂閱男友」，體驗戀愛的浪漫喜劇故事。



先前釋出的預告中，公開了能讓「美萊」暫時忘掉現實疲勞的虛擬戀人陣容，引起粉絲熱議。陣容包括徐康俊、李洙赫、邕聖祐、李宰旭（李宰煜）、李賢旭、金永大、朴載範，以及「美萊的前男友」金聖喆，每位男神都將以不同魅力和 Jisoo 上演浪漫瞬間。



其中，李洙赫將率先登場，飾演財閥三世本部長「崔時宇」。製作發佈會上，導演金政植表示：「希望角色看起來像 AI 一樣，彷彿從漫畫裡走出來，而那個人就是李洙赫。」他補充道：「劇中需要詮釋一些帶有漫畫感、甚至有點肉麻的演技，一開始李洙赫也有顧慮。我告訴他，只要放開去演，觀眾會覺得很自然。」目前反應相當不錯，演員本人也很滿意。



公開的語音訊息中，李洙赫對「美萊」說：「累的話休息一下也可以」、「我來照顧一切」、「今天我旁邊的位置留給你」、「今天就讓我來照顧你的一天吧」等溫柔台詞，加上他低沉又有磁性的聲音，再搭上財閥角色設定，完全讓人心動到爆，已經讓人迫不及待想看到正式播出了！

而《訂閱男友》將在3月6日上線，大家準備好追劇了嗎？

