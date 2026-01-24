李洙赫笑谈「GD 病」真相！连亲妈都嫌弃？ 揭秘与 G-DRAGON 的 20 年竹马情：在他闪耀时我选择退后

演员李洙赫日前作客 YouTube 频道「学习王真天才洪真庆」，展现了与冷酷外表截然不同的幽默感。 访谈中，他不仅大方回应了网传的「模仿 GD」争议，更首度吐露与巨星挚友 G-DRAGON（权志龙） 之间跨越 20 年的深刻羁绊。

李洙赫在节目中回忆出道初期的坎坷：原本想进演员公司，却因为长相一直被建议当偶像，导致他迟迟签不到演员约，最终在17岁以模特身份出道。 最初 5 年都没有经纪公司的情况下，李洙赫必须亲自打电话争取工作：「我打给金英光哥问他领多少酬劳，然后试著报个比他高一点的价格。」超诚实的职场生存术引发爆笑。



洪真庆提到网路上疯传李洙赫走姿与手势「神似 GD」的对比影片，李洙赫澄清，那是因为在长时间的粉丝活动中，偶尔放松紧绷神经的瞬间被刻意解读。

他坦言原本并不在意，但看到粉丝来信表达难过，决定正视此事：「我应该照顾爱护我的人的感受，会采取措施纠正的。」他更幽默爆料：「连我妈都打来训话，叫我好好走路、把口香糖吐掉、眼睛不要一直眨！」



谈到与 GD 的友情，李洙赫表示两人出道前就是朋友，以前天天吵架，会互呛「你拍什么电影、「你不是说要饶舌，怎么去当偶像」，没想到现在两人都成了名人。李洙赫也透露了真实感十足的老友现状：「相处越久，有时见得很勤，有时电话不通就完全失联。 有时会突然聊很多，但实际见面时又很安静。」



李洙赫表示，两人是从素人时期一起怀抱梦想的朋友，自从意识到老友已经成为超级巨星，他反而变得更谨慎，希望能守护他的私人空间：「他有事业要忙，在他的重要时刻我会选择退后一步，尽量不被拍到同框。」

当主持人洪真庆赞美两位是「引领时代的音乐家与演员」，李洙赫害羞地说：「这种话太肉麻了，我说不出口。 虽然 20 年的友谊不容易，但我现在就是淡然接受，他就是巨星啊，我有什么办法？」



除了精彩的访谈，李洙赫也进入了作品爆发期：与郑知苏、车珠英合作的惊悚电影《Sister》将於1月28日上映，正在与李到晛、申始雅等合作拍摄Netflix新剧、被视为「德鲁纳酒店续作」的《银河大酒店》，与秀智、池昌旭等合作的漫改剧《女皇的后宫们》也已排上日程，让剧迷大呼期待。

