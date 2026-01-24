台版《愛的迫降》「脫北柔道英雄」李昌壽過世，兒子包進曾介紹父母故事感動台韓民眾

韓國各大媒體近日積極報導一憾事，是體育圈重要人士、前柔道國代表團教練李昌壽過世，享年58歲，各界人士聽聞消息紛紛前往靈堂悼念。

李昌壽1967年生於北韓平壤，是北韓長年的柔道國家代表隊金牌，即世界第一，然而他卻在1990年北京亞運會上負傷上陣，輸了韓國代表隊僅拿到銀牌，遭到批鬥被強制勞改，一度被送去礦場做苦工。隔年他參賽西班牙世錦賽，在火車行車中途逃跑，受到駐德國韓國大使館庇護後成功脫北。脫北後，由於南韓未歸還李昌壽，北韓直接中斷了南北韓所有體育交流。



李昌壽在韓國開啟新生活，三個月便和台灣中華隊柔道國手陳鈴真結婚。先前都靠國際賽見面的他們，總共才見四次面便步入禮堂，不是在北韓也不是在台灣，是在韓國。兩人定居韓國，開設道館培養後進，三名兒子也都是柔道選手出身。李昌壽除了獲任韓國柔道國家代表隊教練外，也受聘過中華隊（中華台北隊）教練、在國立台灣體育運動大學（台體大）任教過。



2020年由玄彬與孫藝真主演的熱門韓劇《愛的迫降》播出後，有人發現現實中正有類似的「橫跨38度線南北韓分界」之愛情故事，主角即李昌壽和陳鈴真，他們的故事甚至還跨了海和台灣有關聯，被稱作「現實版《愛的迫降》」或「台版《愛的迫降》。李昌壽和陳鈴真的大兒子「包進」（本名李虎進）本身就有經營YouTube，製作了影片介紹父母的故事引起更多關注，包進便更常製作和家人相處的影片，特別受到台灣網友歡迎。

李昌壽20日因心肌梗塞猝逝，21日韓國柔道協會代為公開，昨23日李昌壽出殯，陳鈴真才於臉書傾吐悲傷，並感謝韓國柔道界長官、選手與道友們祈福、送「最愛的丈夫」一程。



包進IG長文寫下：「多虧了大家溫暖的安慰和送行，順利地送父親走完最後一程。父親是面對強者堂堂正正，面對弱者卻比任何人都還親切溫暖的人，也是比任何人都熱愛柔道、對柔道是真心的人。前來靈堂的人們，對我們說了和父親的回憶，讓我再次深刻感受到父親一生付出的情義，還有那份溫暖的心。獨自來到陌生的韓國生活至今，從父親的背影，我學會了在這世上如何付出愛。」

「『爸爸不在的話，你就是一家之主了』，小時候覺得這句話很沉重，現在才明白其中的深意。那是父親為了不讓我，在總會面臨的離別時崩潰，提前培養了我責任感的愛。多虧了這份責任感，我成為了一家之主，還能成為更好的人。父親單獨來到韓國奮鬥的人生，現在我要繼承下去，活得無愧。請在天上欣慰地看著我們一家人幸福生活的樣子吧。能作為爸爸的兒子出生，真的很感謝，很幸福。如果有下輩子，到時候一定要來當我的兒子，我想把一生受過的那份愛，原封不動地還給您。非常感謝陪伴父親走過的每一個人，不會忘記你們給我的心意，將親自一一致謝。」



