狂熱粉絲失控！aespa Karina義大利秀場外險被擠倒，驚嚇離場！保全忍不住大喊

韓國人氣女團aespa成員Karina日前出席義大利米蘭時尚大秀，卻因現場粉絲過度熱情，導致場面一度失控！不僅發生推擠、險些有人跌倒，狂熱粉絲甚至包圍她的座車阻擋離開，迫使隨行保全忍不住高聲怒吼：「讓我們上車好嗎！」現場影片曝光後，引發網友熱議。

近日，YouTube及各網路社群瘋傳一段標題為「忍不住暴吼的Karina保全」的影片，記錄了Karina在米蘭參加「Prada 2026秋冬秀」時的混亂場面。 現場湧入大批海外粉絲，人潮過度擁擠下，部份粉絲互相推擠、甚至差點跌倒，場面相當危險。 影片中可見，Karina目睹這一切後，臉上露出驚嚇與不安的神情。



混亂並未停止，當Karina準備離開時，部份粉絲竟直接阻擋其座車路線，妨礙她上車。 隨行保全在多次勸阻無效後，終於忍不住用韓語高聲喊道：「讓我們上車好嗎！（차 좀 탈게요！）」試圖控制局面。 影片流出後，多數網友對保全的反應表示理解，紛紛留言：「保全到底被逼到什麼程度才會這樣大喊」、「粉絲真的太過分了」、「應該要讓人好好上車啊」、「保全只是在做他的工作」等。



此外，aespa的行程滿檔，團體預計於1月31日及2月1日，連續兩天登上在日本福岡Mizuho PayPay巨蛋舉行的「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」演唱會，與公司旗下藝人同台演出。

