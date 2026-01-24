D社起底车银优 200 亿避税细节：家族职员年薪高达 18 亿，鳗鱼店内部照片曝光！刑期恐 5 年起跳

车银优的避税风暴持续升级。 韩媒Dispatch针对车银优避税争议进行了深度报导，并首度公开位於江华岛鳗鱼店内的办公室实况。 法律专家警示，若「恶意逃税」罪名成立，车银优恐面临 5 年以上的有期徒刑。

■ 精密布局：三度搬迁的「鳗鱼店法人」

车银优一家於2019年在安养市成立了股份有限公司「Cha』s Gallery」，车银优担任代表，母亲担任社内理事，父亲担任监事，业务范畴横跨唱片、经纪、餐饮等 34 项。 2020年将地址迁至金浦市，两年后再迁至江华郡，也就是车银优父母经营的鳗鱼店。

车银优母亲於2020年就任Cha's Gallery 代表理事，并於 2022 年成立「L&C」，法人目的皆为经纪管理业; 2024 年又成立「The Ani」，旨在管理车银优的不动产等资产，登记地址同样位於鳗鱼店。

需注意的是，只有最初的Cha's Gallery是股份有限公司（已於2024年注销），后续两家皆为有限责任公司，无需接受外部审计。 只要三名社员（父母、弟弟）达成共识即可决定重大事务，甚至能在不对外披露的情况下进行不动产交易。将法人设在江华岛、远离「首都圈过密抑制圈域」，亦被解读为意图避开高额取得税。



■ 惊人数据：3 名社员领18 亿年薪，获利规模超千亿？

D社整理了L&C在 2023 年的损益表，其中「人事费」一项引发讨论：在仅有 3 名亲属成员的情况下，全年薪资支出竟高达 18 亿韩元。

车银优被追缴的税额约 200 亿韩元，若按 20% 法人税逆推，该家族法人的纯获利已突破 1000 亿韩元，实际营收更是难以估计。 D社 同时公开了位於鳗鱼店的办公室内部照，简陋的环境与千亿级的获利规模形成极大反差，被指控为典型的「空壳公司」。



■ 迂回转手：将个人酬劳「洗成」法人营业额

报导分析，韩国个人所得税最高税率（含地方税）近 50%，而法人税仅约 26%。 车银优涉嫌将本应以个人身分收取的演出酬劳，透过家族公司「代收」，避免了高达 20% 的课税负担。

若其母亲提供现场支援，家族公司理应只收取「劳务费」，不应连同演出酬劳一并收受。 这正是国税厅决定追缴 200 亿韩元税金的原因。



■ 法律判决：不只是罚钱！刑事责任恐断送演艺生涯

法律界对於三大关键问题「故意性、量刑判例、共犯可能性」展开讨论。 韩国法律仅在以「诈欺或其他不正当行为」逃漏税捐时才会处以刑罚，若国税厅认定家族公司是空壳公司，将构成明显的「诈欺行为」。

若逃税金额远超 10 亿韩元，将适用《特定犯罪加重处罚法》，刑期下限为 5 年有期徒刑，最高可处无期徒刑，并科逃漏税额 2 倍以上、5 倍以下之罚金。 参考张根硕母亲因类似案件被判处 2 年 6 个月徒刑（缓刑 4 年），车银优若罪名成立，恐难逃刑事处分。

虽然车银优方面可能辩称由母亲主导，但法律判例显示，若本人为最终受益者且知情，将被视为「共同正犯」。



■ 舆论沸腾：韩网讽刺「护航剧本」已写好

随著细节曝光，韩网舆论几乎一面倒转向冷淡与嘲讽：「预测剧本：保住车一个人，家人出来背全部黑锅，最后靠外貌主义护航结案」、「全家人都是经济犯，真是难看」、「车银优快要30岁了又不是未成年，怎么可能推托说自己不知情？」、「全家人都缺乏基本的思考与视野」。

这场风暴已让车银优引以为傲的模范形象近乎崩塌。 恐怕不是补缴税金就能解决的问题，随著司法机关介入，这位顶级男星正迎来出道以来最严峻的危机。

