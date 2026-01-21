「酒駕累犯」《黑白大廚》林盛根遭《認哥》撤換，《Salon Drip 2》不播了連累尹酒母

《黑白大廚2》人氣參賽者林盛根，日前自爆是酒駕被逮高達三次的累犯，後續被揭開說謊，實際狀況比他親自說明的還要嚴重，引起大眾批判。原先已確定邀請他錄影的多檔節目，紛紛做出決定撤換，已錄好的節目也著手討論如何處置。

JTBC《認識的哥哥》率先開出第一砲，19日向媒體表達原先下月邀請了林盛根錄影，但因此事件取消其演出，其他預定同場的嘉賓林相賢、中餐魔女與尹酒母照常錄影。KBS《新品上市便利餐廳》在當日也有媒體報導取消了林盛根的錄影。

真正如坐針氈的是已經錄好的節目，究竟是要剪輯播出還是乾脆不播了？對節目肯定都有所損失。林盛根本週有兩檔擔任嘉賓的節目，MBC《全知干預視角》及YouTube節目《Salon Drip 2》，《全知干預視角》昨20日確定取消其播出內容，《Salon Drip 2》則在今21日做出艱難選擇，同樣不播了。為何說節目「艱難」？因為《Salon Drip 2》林盛根是和尹酒母一同錄製，尹酒母的內容隨著林盛根的酒駕，得一同石沉大海了。



另外還有MBC《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）、SBS《同床異夢2：你是我的命運》等待討論。

