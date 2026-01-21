「酒驾累犯」《黑白大厨》林盛根遭《认哥》撤换，《Salon Drip 2》不播了连累尹酒母

《黑白大厨2》人气参赛者林盛根，日前自爆是酒驾被逮高达三次的累犯，后续被揭开说谎，实际状况比他亲自说明的还要严重，引起大众批判。原先已确定邀请他录影的多档节目，纷纷做出决定撤换，已录好的节目也著手讨论如何处置。

JTBC《认识的哥哥》率先开出第一炮，19日向媒体表达原先下月邀请了林盛根录影，但因此事件取消其演出，其他预定同场的嘉宾林相贤、中餐魔女与尹酒母照常录影。KBS《新品上市便利餐厅》在当日也有媒体报导取消了林盛根的录影。

真正如坐针毡的是已经录好的节目，究竟是要剪辑播出还是干脆不播了？对节目肯定都有所损失。林盛根本周有两档担任嘉宾的节目，MBC《全知干预视角》及YouTube节目《Salon Drip 2》，《全知干预视角》昨20日确定取消其播出内容，《Salon Drip 2》则在今21日做出艰难选择，同样不播了。为何说节目「艰难」？因为《Salon Drip 2》林盛根是和尹酒母一同录制，尹酒母的内容随著林盛根的酒驾，得一同石沉大海了。



另外还有MBC《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）、SBS《同床异梦2：你是我的命运》等待讨论。

