【快訊】《黑白大廚2》林盛根宣布停止演藝活動但不停YT！更爆酒駕共四次還曾無照駕駛

因《黑白大廚2》爆紅的廚師林盛根，近日因「酒駕累犯」風波，名聲跌到谷底，負面輿論尚在發酵中。今（21）日他受《日曜新聞》獨家採訪，透過該媒體宣布停止演藝活動，將專注於經營YouTube頻道及自己開設的餐廳。

事情得從林盛根自白的時間說起。18日林盛根上傳自白影片，隔日‎《日曜新聞》撰寫報導挖出判決書詳情，並透露17日就連絡上林盛根，林盛根還承諾20日會親自解釋，沒想到18日他便自己上傳影片自白。林盛根此舉被大眾認為是「搶先自白」以止血，想獲得諒解反倒引發反效果，林盛根解釋的內容亦被認為避重就輕甚至「說謊」。

雖然搶先了《日曜新聞》的報導，但林盛根仍依約在20日與《日曜新聞》見面受訪。對於「搶先」一說，林盛根表達自己受到越來越多關注後，每天都想著要說出來，最後卻沒有勇氣，9月接了酒的置入性行銷（間接廣告，即業務配合、業配）加上後續更多邀約，讓他更感到害怕，才會自白。他強調自白影片是早就拍好，且時間是導演預定好公開的，他完全沒有要先發制人的意思。林盛根也解釋若好好規劃道歉影片，他會穿上正裝、態度更為莊嚴，但當時自己只想到「無論用什麼形式都得出面說明」，且影片是12日拍的，那天他一口氣拍了四支影片，只想著與製作人就酒駕一事真誠對話。

對於自白影片中影發爭議的「說謊」內容，他重新說明：2017年的案件，他酒後叫了代駕，但因車上發生了口角導致代駕先行離開，他想再度呼叫另名代駕卻無果，天冷只好先窩進車裡發動引擎取暖，剛好被警察逮到；2020年同樣和代駕有關，代駕中途要求加價，雙方一樣發生爭執，他索性走150公尺（按：《日曜》註記判決書寫200公尺）回家，隔天早上有人打電話要求他移車，他前往移車被逮。林盛根還說酒駕無論過了多久或幾次都沒有辯解的餘地，但自己最初擔心「講越多，越像在責怪代駕」，一開始才沒有說明白。

除了2009、2017年及2020年三次酒駕前科，對於1998年和1999年也曾違反《交通道路法》，他表示自己在IMF（亞洲金融風暴）時和妻子合開便當店，在外送司機爽約時，當時的他就算沒有駕照仍得騎機車送餐，「我有兩個孩子還要侍奉母親，那家店是我唯一的經濟來源，別無選擇」。無照駕駛事件指的就是1998年案件，而1999年又是一次酒駕，發生在仁川，他對仁川酒駕便無多做說明。《日曜》查出其無照駕駛被首爾地方法院南部支院判處8個月有期徒刑、緩刑2年，緩刑期間在仁川酒駕時，血液裡酒精濃度0.153%，被處以500萬元罰金。

另外，林盛根主動公開還有件可能會引發爭議之事，是曾在鷺梁津附近的停車場因停車問題和他人發生衝突，最後因「雙方傷害」或是「雙方毆打」（林說自己記不太清楚罪名）移交警方，最後大約賠了30萬韓元。林盛根表示自己擔心再有其他報導，乾脆一次公開，「不想再有任何隱瞞」。

林盛根對《日曜》一併解釋了「對客人態度不佳」，及「說服妻子紋身」爭議，但他只承認酒駕，最後承諾未來不會再參與任何演藝活動上任何節目，他說：「若非厚顏無恥，怎麼還能抬頭挺胸上節目呢？我覺得那是對大家的欺騙。從今天起，不會演出無線台、綜合頻道、OTT等節目。」不過他亦說明：「但電視購物平台的立場是，合約期滿前不能不做，有包裝已印製完成等等問題。我認為中小企業代表不能因爲我受到損失，為了將損害降到最低，已經讓他們找尋可替代的人，且現在播出的電視購物節目都是已錄好的。」

林盛根最後表明自己將回歸自身YouTube頻道及料理：「YouTube從開設初期，就是無償為遇到困難的小型業者和個體戶提供食譜，所以會繼續下去。最後，坡州市正在準備的餐廳也是我的本職工作，所以繼續做下去。因為我是廚師，所以會回到本業繼續工作。」林盛根更預告會再以影片正式道歉，「我會好好整理後於影片中告訴大家，以免引發誤會。再度表示歉意。」

網友對林盛根的解釋與道歉嗤之以鼻，認為林盛根說什麼都是藉口，且就是沒意識到酒駕的嚴重後果，才會一而再再而三犯錯，退出演藝圈活動也應該結束YouTube頻道經營，「不該再出現於大眾面前」。

