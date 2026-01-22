爆紅後急墜谷底！林盛根首吐真心話：坦承6次前科，哽咽否認耍大牌、黑道刺青！數度落淚：錯在我，別罵家人

因Netflix話題實境秀《黑白大廚2》爆紅的主廚林盛根，近日因親口坦承多次酒駕前科，引發輿論炸鍋，演藝事業瞬間急轉直下。 21日下午，他在首爾麻浦區上岩洞接受韓媒《OSEN》專訪，首度正面回應所有爭議，語氣低沉表示：「全部都是我的錯。」

認了6次前科：全是我的錯

林盛根在《黑白廚師2》中以「白湯匙」（比喻出身平凡但憑實力成功）形象受到喜愛，卻因自曝酒駕前科瞬間成為眾矢之的。 他坦言：「包括酒駕在內，我確實有6次前科。 其中4次是酒駕，1次是無照騎摩托車被抓，另外1次是與人發生爭執互抓衣領，最後因雙方互毆各被罰款30萬（韓元，約合6500新台幣）。」



對於酒駕次數前後說法不一， 林盛根解釋並非故意說謊：「我在YouTube拍攝時，憑記憶提到10年前有3次酒駕，但後來接到媒體查詢，才發現15、16年前還有一次，因為是30年前的事，記憶已模糊。 如果我真的想隱瞞，會做得這麼草率嗎？」

酒駕前科曝光後，林盛根在《黑白大廚2》中的畫面被大量剪掉，原本洽談中的節目邀約也陸續取消，幾乎遭到演藝圈「切割」。 對此他無奈表示：「都是我自找的。」並透露已親自向多位節目PD致歉，認為因為自己，讓原本該被看見的其他優秀廚師失焦，「真的非常抱歉」



撇清「事先策劃」：爆紅後壓力大到失眠

對於外界所傳的「搶先自爆是為了擋新聞」、「刻意把酒駕次數說少」，林盛根情緒激動地否認。 他表示因節目爆紅後承受巨大壓力：「我並非專業藝人，突然受到超乎想像的關注，Instagram追蹤數、YouTube訂閱數暴增，讓我感覺得壓力巨大。 白天錄影時不敢表現，晚上回家後悔，生活變得疲憊不堪，最後才決定在拍攝YouTube時向製作團隊坦白。」他也強調在參與過的所有節目中，只要問到犯罪紀錄，他都會如實填寫酒駕前科，從未意圖欺騙製作單位。



怒駁「霸凌說」：完全是假新聞！

對於網路流傳的「仗勢欺人」、「男女關係混亂」等指控， 林盛根激動否認：「霸凌絕對是假新聞！我這輩子從未欺騙或傷害任何人，也沒有任何男女問題，這些都是毫無根據的謠言。」他坦言曾考慮法律追究，但認為「現在這樣做只會顯得我在逃避自己的錯誤」。

刺青是為「鎮住廚房」：20多歲時為顯氣勢

林盛根手臂和肩膀的刺青也被網友質疑與黑道有關，他解釋：「刺青是我個人的象徵，圖案沒有特別意義，只是為了看起來有氣勢。 我19歲就當上主廚，當時廚房階級森嚴，我年紀輕要指揮別人不容易，所以在20多歲時刺青，而且事先與太太充分溝通，選在穿短袖時若隱若現的位置。」

心疼家人受累：4歲孫女何罪之有？

說到家人因他受到牽連， 林盛根數度哽咽：「我的錯是我的錯，但我太太絕對不是那樣的人，4歲的孫女又懂什麼？ 看到家人被無差別惡評攻擊，我抬不起頭。」他透露已請家人少看手機，尤其對兒媳婦感到抱歉：「孫女只是被爺爺疼愛才出現在YouTube和SNS，沒想到現在卻讓她挨罵。」他懇求大眾：「對我的批評我全部接受，但請不要牽連我的家人。 雖然周圍有人建議我提告名譽毀損，但我不打算這麼做，這或許就是我的業報吧。」



演藝活動中斷 僅剩購物台行程履行

林盛根宣布將暫停演藝活動，回歸本職餐飲業，僅會完成已簽約的購物台直播。 他解釋：「原本連購物台都想辭掉，但合作的中小企業已為節日銷售與牧場簽好牛肉合約，若我不做，他們可能面臨破產。 為了不影響供應鏈，我會做到節日結束，之後就專心經營YouTube和餐廳。」

採訪中林盛根多次落淚，直言：「有時真的想躲起來，和家人隱居，回到原本的位置做餐飲生意。 但那些已簽約的牛肉該怎麼辦？ 我只能先把剩餘行程完成，之後再幫他們找其他主持人。」最後他再次道歉：「無論1次還是10次，酒駕都是我的錯。 我接受了短暫但過分的喜愛，現在會以感恩的心暫停演藝活動，專注於餐飲本業。」

