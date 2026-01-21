Rain台灣演唱會搞笑跺腳背後竟是場誤會！Rain繁體中文溫暖道歉聽障粉絲

亞洲天王Rain 17日在台北小巨蛋舉行巡迴演唱會《Still Raining》安可場，嗨翻全場，更讓人餘韻未了的是，Rain以繁體中文親自回覆了一名粉絲的「自首」內容，溫暖該粉絲也溫暖無數人。

‎〈直接不穿上衣！Rain安可台北場大方秀精壯身材讓大家看好看滿〜見粉絲沒有雙腳離地，Rain大喊：「我要寫進日記！」〉

事情緣由是，Rain演唱會經常都會cue觀眾唱跳，當天演唱夯曲〈LA SONG〉前，Rain分區測試大家演唱副歌的實力，同時希望大家「跳起來」，其中有名女粉絲被點名，Rain見該粉絲沒照做，作勢不悅跺腳，全場哄堂大笑。

後續這名女粉絲「錡錡」於Threads（＠annsimmi）上發文，表示自己是來「自首」的，因為本身聽障，所以在Rain要求跳舞時沒能聽懂，以為只是要求唱歌，這讓她相當懊悔：「天哪！事後覺得我幹嘛不和Rain比手語啦，好鬧喔！！我不想被他誤會我是不聽話的粉絲……」她附上當下影片標記Rain，希望有機會傳達給Rain。



據影片畫面，錡錡被點名「為什麼不跳」時比了比自己的耳朵示意，可惜沒能當場讓Rain明白，不過意外增添了搞笑氛圍。



Rain很快就看見了錡錡的發文，繁體中文回覆：「真的非常抱歉，我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周。」更表示：「藉由這次的機會，也讓我覺得以後在各方面的表演上，都應該要更加細心經營才行。」Rain見錡錡提到生日亦祝他生日快樂，甚至寫下：「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光。」



Rain身為亞洲天王，用字遣詞透露了自省與體貼，親切的回覆讓無數人動容，就算不是粉絲「雲」，也感受到這名天王多麼珍惜粉絲。而錡錡回覆Rain，希望演唱會能提供「中文聽打即時字幕同步」，也讓人意識民間辦演唱會，對聽障人士的權益還有相當大的進步空間。



▼錡錡完整Threads發文及Rain回覆



