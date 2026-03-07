朴志訓、柳海真《王命之徒》成韓國第25部「千萬電影」！戲院加碼開「痛哭專場」送特製毛巾

南韓影壇 2026 年首部「千萬電影」正式誕生！由演技派男神 朴志訓 攜手票房靈魂 柳海真 主演的暖心史詩 《王命之徒》，在上映第 31 天（6 日）下午正式突破 1,000 萬觀影人次大關。 這不僅是韓國影史第 34 部千萬作品，更是韓國國產片中第 25 部達成此壯舉的紀錄。

睽違兩年「國產片」再發威！超速超車《雙面君王》《王的男人》

在戲院觀眾大幅縮減的寒冬下，《王命之徒》打破了 2025 年無國產片破千萬的尷尬紀錄，成為繼《破墓》與《犯罪都市 4》後，睽違兩年的「千萬巨作」。 去年（2025年）年度票房冠軍由《動物方城市2》奪下，遺憾未有國產片突破千萬，如今《王命之徒》成功打破沉默，為韓影市場注入一劑強心針。



《王命之徒》是繼《王的男人》、《雙面君王》、《鳴梁：怒海交鋒》後，韓國影史第四部破千萬的歷史題材作品，速度更是快於《雙面君王》（38天）與《王的男人》（50天）。 憑藉「12 歲以上可觀賞」的闔家歡優勢，該片在春節與三一節連假期間持續橫掃票房，三一節當天更創下單日 81.7 萬人次 的驚人紀錄。



官方玩梗：舉辦「痛哭特映會」！看《王命之徒》不哭挑戰失敗？

就在票房衝破千萬前幾個小時，發行商 Showbox宣布將於 12 日舉辦別開生面的 「痛哭特映會」，並幽默寫道：「看《王命之徒》卻不哭？ 那要怎麼辦到？」官方將在特映會現場贈送印有「興道、弘暐送給深愛珍重之人」字樣的限定刺繡手帕，供觀眾在席間拭淚，貼心的活動設計引發網友熱烈討論。



跨越身份的「忘年友誼」！朴志訓、柳海真演技火花催淚全世代

《王命之徒》以溫暖視角描繪朝鮮端宗的最後時光。 朴志訓飾演被廢黜流放的幼主「李弘暐」，與柳海真飾演的村長「嚴興道」在寧越相遇。 兩人從看管關係演變成跨越年齡與身份的真摯情誼，深刻的演技火花引爆全世代觀眾的笑點與淚點。



《王命之徒》已於 2 月 26 日正式在台上映，想親自驗證這部「千萬神作」的淚崩魅力，絕對要備好紙巾進場！



