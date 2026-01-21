《黑白大廚2》林盛根酒駕風波持續延燒！安成宰主廚 YouTube 縮圖急改引發關注

安成宰主廚的 YouTube 頻道近日因修改曾邀請、且坦承有酒駕前科而引發爭議的林盛根主廚出演影片的縮圖，引起外界關注。

安成宰的 YouTube 頻道「主廚安成宰」於本月 3 日公開了題為《黑白大廚：料理階級大戰2》搶先看：白湯匙們的生存遊戲，從團隊賽到一對一生死戰」的影片，近期悄悄修改了該影片的縮圖。



該影片內容為安成宰與 Sam Kim 主廚、林盛根一同造訪鄭鎬泳主廚的餐廳，觀看 Netflix《黑白大廚2》，並分享觀後心得。原本的影片縮圖中，來賓林盛根的臉孔最為明顯，更加上了林盛根流行語「五萬種醬料」的特別描述字樣。



然而，近期修改後的縮圖中，林盛根的臉部比例被縮小，文字也改為「新婚夫婦與白湯匙們」。看來是在察覺與林盛根相關的爭議後，安成宰頻道的製作團隊緊急進行了調整。



林盛根近日出演《黑白大廚：料理階級大戰2》，成功挺進前 7 名，深受觀眾喜愛，但隨後卻透過自己的 YouTube 頻道主動坦承過去曾有酒駕前科。據悉，他在過去 10 年間因酒駕三度被查獲，並曾因刑事處罰而被吊銷駕照、之後再重新取得。相關事實曝光後引發爭議，原本預定出演的節目也接連取消，後續影響仍在擴大。（延伸報導：《黑白大廚2》爆紅後翻車？ 林盛根鬼扯「只發動」，酒駕黑歷史連環爆！判決書揭穿「醉開上路」真相）

