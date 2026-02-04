《黑白大廚2》侯德竹主廚曬出與 BTS 成員們的同框照：「我與國際巨星合照！」

Netflix 熱門美食節目《黑白大廚：料理階級大戰2》中的侯德竹主廚，因與人氣男團 BTS 防彈少年團 成員的相遇而成為話題焦點。

昨天，侯德竹主廚透過個人 Instagram 公開了與 BTS 成員 RM、Jung Kook、Jin、V 的合照。

侯德竹主廚寫道：「和國際巨星一起」，並表示「我也是粉絲」，逗趣發言引發網友熱烈留言。特別的是，還放上了四顆星星，用來代表著一起同框的成員們。

公開的照片中，五人肩並肩站在一起，散發溫馨氛圍。成員們以樸素穿搭與侯德竹主廚一同擺出自在姿勢，輕鬆自然的氣氛格外吸睛，也讓大家非常好奇他們私下的互動會是如何。

隨著出演《黑白大廚2》而成為話題人物的侯德竹主廚，是中式料理界的大師，目前負責經營位於首爾大使鉑爾曼酒店內、獲得《米其林指南》一星肯定的中式餐廳「HAOBIN」（豪賓／호빈）。

此外，BTS 預計將於 3 月完整體回歸。預計 3 月 21 日晚間 8 點（韓國時間），在首爾光化門廣場舉辦「BTS 回歸直播：阿里郎」（BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG）。此次演出是為紀念同名新專輯發行而特別策劃的活動，包含主打歌在內的新歌舞台，將首度於韓國代表性空間之一的光化門廣場公開演出，別具意義。

