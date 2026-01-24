【K社韩国小百科】 卫生棉贵到贫困少女用鞋垫！李在明爆气：比国外贵40%还敲竹杠！下令「商讨免费发」

韩国总统李在明再度对国内「卫生棉价格过高」开炮！

20日李在明总统在国务会议上直接指示性别平等与家庭部长官元敏景，要求检讨由政府委托生产「基本品质」卫生棉并「免费供应」的方案，更痛批业者以高级化为名「敲消费者竹杠」，引发业界反弹、相关概念股却连日飙涨。

李在明在会议上直言：「韩国卫生棉比国外贵近40%，这是事实吧？ 再怎么高级，也该有便宜、基本款吧？ 不然穷人怎么用？」他质疑若政府只是补助金钱，最后恐怕只是让厂商「变相抬价」，不如直接提供品质达标、价格低廉的标准生理用品，让弱势族群实际受惠。这已是李在明一个月内第二次就此问题发声。 上个月听取性别平等部业务报告时，他就曾指出国内卫生棉太贵，导致民众大量海外直购，怀疑国内企业利用垄断地位获取暴利，并要求公平交易委员会介入调查。



根据韩国女性环境联盟2023年报告，韩国一次性卫生棉平均单片价格比国外产品贵约195.56韩元（约39.55%，约合新台币4.2元）。 业者当时将高价归因於原材料与人力成本上涨。性别平等部自2019年起，已对基础生活保障对象、次上位阶层（收入超出最低生活费用【4口人家庭爲标准是105万韩元】的20%的人群）、单亲家庭等弱势群体中9至24岁女性青少年提供卫生棉津贴。 此政策源於2016年曝光的「鞋垫卫生棉」事件——当时贫困少女因买不起卫生棉，被迫使用鞋垫或卫生纸应急。 今年起符合资格者每年可获全额补助16.8万韩元（约合新台币3600元）。



对於总统「敲竹杠」的批评，业界强烈反弹。 韩国国内大厂「Yuhan-Kimberly」相关人士解释：「国内卫生用品市场价格是反映女性消费者多元需求而形成的。」更称：「很多女性出国旅游时会特地带韩国产品，就是因为品质好。」但对於国内外具体价差，该人士表示没有详细市场调查数据，难以比较。

尽管业界反弹，股市却已率先反应。 主要卫生棉供应商「莫娜丽莎」21日早盘一度暴涨近20%，连续两日吸引买盘; 另一家业者「干净的的国度」盘中也涨逾14%。 市场显然预期，若政府推动大规模采购或补贴，相关企业将直接受惠。

目前该政策仍处检讨阶段，政府与业界后续如何角力，将牵动韩国女性日常必需品的价格与市场结构。

