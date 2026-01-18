「阿嬤碎花」橫掃時尚圈！Jennie、太妍爭相穿上「醃泡菜背心」，Z 世代為何在數位時代瘋狂愛上「老東西」？

花紋繽紛的鋪棉背心，曾是韓國阿嬤在冬日醃製泡菜時的專屬工作服，如今卻被賦予了全新的生命。 這款俗稱「醃泡菜背心」的單品，在這個冬天強勢回歸流行前線，成為「懂穿」的潮流指標。

■ 頂級偶像帶貨：從「長輩專屬」到「IG 爆款」

這場時尚逆襲的背後，是頂級偶像們的強力加持。 從 Blackpink Jennie、aespa Karina、少女時代太妍，到 Davichi 的李海莉與姜珉耿，紛紛在私服中穿上碎花背心認證。 這股熱潮迅速在社群媒體炸開，Instagram 與 TikTok 上「#Kimchivest」標籤層出不窮，甚至連亞馬遜（Amazon）與 eBay 等全球電商平台都將其列為熱銷商品。





數據顯示，「醃泡菜背心」的搜尋量在去年 11 月同比增長 4.8 倍，12 月更是驚人地較前月暴增 7 倍。 有趣的是，搜尋主力並非 50 歲以上的長輩，而是 20 至 30 歲的女性，「阿嬤衣櫃」成了年輕世代尋寶的聖地。



「鄉村渡假」文化的盛行，更讓醃泡菜背心成為必備戰袍。 在遠離城市的鄉間體驗慢生活，穿上這類「搞笑但帥氣」的衣服成了一種社交遊戲，對 Z 世代而言，時尚不再是標準答案，而是一場有趣的實驗。



此外，包覆頭頸的巴拉克拉法帽、俗稱「烤栗子帽」的防寒飛行帽也同步翻紅。 這種能蓋住耳朵的帽子，最初是韓戰時期賣烤栗子、烤番薯的商販在低溫下生存的實用裝備，過去被視為土氣的象徵，如今卻成了點綴高級大衣的潮酷配件。



■ 從「土氣代名詞」變身為「阿珠媽式優雅（Ajumma Chic）」

時尚界將此詮釋為「K-Grannycore（韓國阿嬤風）」，即是從阿嬤輩的衣櫃與生活方式中汲取靈感的復古時尚。 鋪棉特有的手作感、大膽的碎花印圖、自在的寬鬆剪裁，與格紋襯衫、寬鬆大學 T 或丹寧單品混搭後，完成了「刻意的土氣」這種極具反差的高階美學。



這股熱潮也延燒到了南大門市場。 據攤商介紹，現在每 10 個客人就有 3 個是外國人。 外國遊客表示醃泡菜背心的魅力在於「實用性與獨特美感的結合」，那些鮮豔的原色與大膽的花卉圖案是「韓國獨有的酷帥復古感（Hip Retro）」。



■ 深度分析：數位時代下的「根本主義」慰藉

韓國媒體分析，在 AI 與數位技術飛速發展的當代，大眾反而開始關注傳統、原始的事物，本質上是一種「根本主義」。 這股熱潮不只限於時尚，還擴散至各個領域：三養食品復刻 1963 年初代口味的泡麵，月銷量突破 700 萬包; 大創（Daiso）推出以「阿嫲家螺鈿櫃」為靈感的「螺鈿系列」收納盒; 韓國四大宮殿去年的參觀人數創下新高，博物館文創商品一上架即被秒殺。就連著名服裝品牌BYC，也推出了阿嬤同款的寵物背心。



專家指出，現代人瘋狂尋找「舊東西」，源於對飛速發展的數位環境感到疲勞。 這種消費行為並非單純懷舊，而是在不斷更迭的科技浪潮中，透過觸摸傳統與本質，試圖尋找心靈的慰藉與平衡。 「醃泡菜背心」穿的不只是時尚，更是一份對生活溫度的追求。



