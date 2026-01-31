【K社韓國小百科】霸凌一次就完蛋？韓國大學重拳出擊，名校拒絕率逼近99%

韓國大學入學制度對「校園霸凌加害者」祭出重拳，最新數據顯示，在2026學年的「隨時招生」（類似申請入學）中，曾有校園霸凌紀錄的考生，幾乎被頂尖名校全面封殺。 根據國會教育委員會所屬的共同民主黨議員陳善美辦公室日前發佈的分析報告，高達75% 的有霸凌前科考生在申請中落榜，其中首爾主要名校的拒絕率更逼近 99%，形同實質上的入學阻斷。

數據會說話：3273名霸凌前科生申請 2460人被刷掉

這份名為「2026學年隨時招生校園霸凌反映現況」的報告指出，在全國170所四年制大學中，共有3273名擁有校園霸凌加害紀錄的考生提出申請，但其中多達2460人最終被判定為不合格，不合格率高達75%。

名校「近乎全拒」！首爾11大學151人中僅1人過關

更驚人的是首爾主要頂尖大學的審查結果。 包括首爾大學、延世大學、高麗大學、西江大學、成均館大學、漢陽大學、梨花女子大學、中央大學、慶熙大學、韓國外國語大學、首爾市立大學在內的11所重點大學，總計收到151名有霸凌前科的考生申請，但最終僅有1人獲得入學許可，其餘150人全數落榜，不合格率超過99%。



延世大學：5名申請者，全數落榜。

高麗大學：12名申請者，全數落榜。

西江大學、成均館大學：各3名申請者，全數落榜。

漢陽大學：7名申請者，全數落榜。

梨花女子大學：1名申請者，落榜。

中央大學：32名申請者，全數落榜。

韓國外國語大學：14名申請者，全數落榜。

首爾市立大學：12名申請者，全數落榜。

其中，慶熙大學的情況略有不同，共有62名因此被扣分，但最終也僅有1人合格，其餘61人仍遭淘汰。 而首爾大學的數據則顯示，今年根本沒有具霸凌前科的考生提出申請。

政策發威！教育部新規全面適用 定時招生也將跟進

這樣的結果明確顯示，南韓教育部的政策已在大學入學實務中產生強大效力。 從今年開始，各大學必須在「學生綜合評估」、「論述寫作」、「實技測驗」等所有「隨時招生」管道中，將校園霸凌加害紀錄列為必要的評估項目。



不僅如此，目前正在進行的「定時招生」（類似考試分發）也規定，必須與隨時招生採取相同標準，將霸凌前科作為扣分因素。 這意味著，校園霸凌加害者的大學入學失敗案例，預計將進一步增加。 此舉被視為南韓社會對校園暴力行為「零容忍」態度的具體展現，也對所有學生發出了強烈的警示信號。

