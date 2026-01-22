起底《單身即地獄5》最狂參賽者！她是足球國腳千金、韓國小姐，還曾與GD傳緋聞

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄5》於20日正式上線，其中一名女性參賽者金高恩迅速成為討論焦點，不只外型亮眼，背景更是話題滿滿。

節目中金高恩自信介紹自己是「貓系外貌、狗系性格」，外表看似高冷，實則愛撒嬌又溫暖。 她對外貌自信滿滿，直言：「我的眼睛、鼻子、嘴巴都很漂亮，沒有不滿意的地方，其中最喜歡我的鼻子！」她也坦承自己「戀愛不斷」，目前空窗期反而讓她很不習慣，希望能透過節目遇到「讓自己心動到像中槍一樣的人」，掀起不少粉絲期待。



其實金高恩來頭不小，她是前國家代表足球選手金賢秀的女兒，並奪得2022年第66屆韓國小姐選美大賽的「美」（第三名），早已小有名氣。 而最讓網友震驚的是她曾在2024年與巨星G-Drgaon（GD）傳過熱戀緋聞，當時兩人被目擊7月在日本大阪觀看PSG足球賽，雙方的社群照片也曾出現相似場景（如電梯自拍、同款浴缸、夕陽照等），引發同居猜測，更有粉絲稱她出席了GD的生日派對。



不過當年韓媒《OSEN》獨家也披露GD與金高恩並非戀人關係。 演藝圈人士指出，金高恩雖是圈外人，但認識不少藝人，與GD只是透過共同朋友熟識。 GD身邊人士也強調，兩人只是「關係很好的哥哥與妹妹」，希望外界不要過度解讀。



如今金高恩透過《單身即地獄5》正式亮相，究竟她能否在節目中擦出新戀情火花，也成為觀眾關注的最大看點之一。

