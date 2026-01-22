起底《单身即地狱5》最狂参赛者！她是足球国脚千金、韩国小姐，还曾与GD传绯闻

Netflix恋爱实境秀《单身即地狱5》於20日正式上线，其中一名女性参赛者金高恩迅速成为讨论焦点，不只外型亮眼，背景更是话题满满。

节目中金高恩自信介绍自己是「猫系外貌、狗系性格」，外表看似高冷，实则爱撒娇又温暖。 她对外貌自信满满，直言：「我的眼睛、鼻子、嘴巴都很漂亮，没有不满意的地方，其中最喜欢我的鼻子！」她也坦承自己「恋爱不断」，目前空窗期反而让她很不习惯，希望能透过节目遇到「让自己心动到像中枪一样的人」，掀起不少粉丝期待。



솔로지옥5 김고은

진짜 예쁘다 너무 예쁘다 미친 거 아니야?

저 총에 내가 맞은 듯 pic.twitter.com/w2RQ5kcPe2 — Sn (@TmYscnra) January 20, 2026

其实金高恩来头不小，她是前国家代表足球选手金贤秀的女儿，并夺得2022年第66届韩国小姐选美大赛的「美」（第三名），早已小有名气。 而最让网友震惊的是她曾在2024年与巨星G-Drgaon（GD）传过热恋绯闻，当时两人被目击7月在日本大阪观看PSG足球赛，双方的社群照片也曾出现相似场景（如电梯自拍、同款浴缸、夕阳照等），引发同居猜测，更有粉丝称她出席了GD的生日派对。



不过当年韩媒《OSEN》独家也披露GD与金高恩并非恋人关系。 演艺圈人士指出，金高恩虽是圈外人，但认识不少艺人，与GD只是透过共同朋友熟识。 GD身边人士也强调，两人只是「关系很好的哥哥与妹妹」，希望外界不要过度解读。



如今金高恩透过《单身即地狱5》正式亮相，究竟她能否在节目中擦出新恋情火花，也成为观众关注的最大看点之一。

