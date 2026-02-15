《單身即地獄5》崔美娜秀回看節目片段崩潰自嘲！發長文真誠反省笨拙模樣：請期待我成長

《單身即地獄5》的話題女王崔美娜秀，在後續節目《單身即地獄 Reunion》展現可愛的反差萌，竟好幾度崩潰吐槽自己 XD

在《單身即地獄 Reunion》中，出演者們拍攝約6個月後、節目正式播出前透過 VCR 回看當時的自己。再次看到畫面的崔美娜秀忍不住對螢幕裡的自己吐槽：「大嬸妳在幹嘛？快點回家吧！那是什麼表情啊？」毫不留情的自我吐嘈讓現場笑聲不斷。整段觀看過程中，她也多次表示「當時太年輕了」、「真的很不成熟」，展現出自我成長的一面。



事實上，崔美娜秀在《單身即地獄5》中因對感情毫不掩飾、發言直率，被觀眾戲稱為「歷代級反派」，成為話題中心。節目播畢後，她也透過 IG 發表長文，真誠分享心境。

她寫道：「參加《單身即地獄》後，看著自己笨拙的模樣，真的反省了很多，也在過程中學習、領悟並成長了。」並坦言：「我深刻感受到，自己的行為與言語可能會讓他人感到不舒服，這段時間也讓我好好回頭檢視自己。」



她接著表示：「雖然曾擔心大家是否會喜歡真實的我，但我認為當初鼓起勇氣參加節目，是一個正確的選擇。」同時也希望未來能展現更多不同面貌，「請大家期待我在過程中成長的樣子。」

隨著她公開反省並坦率吐露心聲，網友評價也逐漸轉為正面。不少人留言表示：「因為夠坦率反而更有好感」、「那時候感覺像另一個人，現在成熟多了」、「現在覺得她性格其實很好」、「不要聽那些討厭你的人的話」、「很佩服你勇於展現真實的自己」、「做自己真的需要勇氣，你做得很好」等，為她送上鼓勵與支持。



