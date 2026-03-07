《單身即地獄5》李省勳登《全知干預視角》！公開量化交易員真實日常，親自澄清「前總統外孫」傳聞並談戀愛近況

在 Netflix 人氣戀愛實境秀《單身即地獄5》中以直率又真誠魅力圈粉的李省勳，這次要在《全知干預視角》裡帶大家走進金融界頂尖職業──量化交易員的一天，展現與以往截然不同的魅力。

李省勳畢業於美國名校加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）電腦工程系，曾在 Google 與 Amazon 擔任工程師，如今則在紐約證券市場擔任量化交易員。

這回節目公開了他日常的晨間例行：在俯瞰漢江的豪華套房展開一天，快速掌握全球金融市場動態，分析股票、加密貨幣、黃金白銀以及國內市場，精準程度宛如「人類演算法」。更厲害的是，他會直接以英文原文閱讀全球新聞與金融資訊，冷靜而專業的操作讓現場來賓直呼太厲害！另外，他還用 AI 程式分析自己影片下的數千則留言，把握輿論趨勢與核心關鍵字，展現超強「腦力魅力」。



除了工作日常，李省勳也與《單身即地獄5》的舊夥伴禹盛閔、金敏智、金高恩與朴喜珗重聚。他們聊到網路上流傳的「李明博前總統外孫傳聞」，李省勳將親自澄清這些謠言。同時，他也會回應個人私生活相關問題，包括網路上出現的「與長髮女子約會目擊傳聞」，以及與節目最終配對的崔美娜秀目前的關係現況。



這一集將於今日（7日）晚間11點播出，香港觀眾星期天下午可在 Viu 收看，想一窺李省勳從戀愛實境到金融高手的雙面魅力，千萬別錯過！

