GOT7朴珍榮 × IZ*ONE金珉周 成為彼此的初戀！JTBC新劇《閃耀》攜手打造青春感性羅曼史~

人氣演員GOT7朴珍榮與IZ*ONE出身成員金珉周將以「彼此的初戀」身分相遇，新鮮組合引來大眾關注。

預計於 3 月首播的 JTBC 全新電視劇《閃耀》（暫譯：샤이닝/Shining），講述共享著彼此世界的青春男女，逐漸成為信任的知己與照亮對方生命的故事。被稱為「初戀代表人物」的朴珍榮與金珉周確認出演後，已提前拉高外界對感性浪漫劇的期待。



朴珍榮在劇中飾演地鐵駕駛員「延泰書」，是一名以「只要今天平安度過」作為人生準則、比起未來夢想更專注於眼前現實的人物。好不容易實現自立、過著穩定生活的他，在 19 歲那年的夏天，再次遇見初戀「牟恩雅」，讓原本平靜的生活迎來轉變。他外表看似冷靜，內心卻藏著深情。

金珉周則飾演延泰書的初戀「牟恩雅」。她是前飯店從業人員，現為首爾老屋住宿的經理，性格熱情且心思細膩。她一邊設定小目標、一邊在挑戰與失敗中前行，卻在偶然之下與初戀「延泰書」重逢，開始重新思考人生方向。

《閃耀》以 19 歲夏季假期、首次懂得愛情的兩人，在成為大人後再次相遇為主軸，描寫他們情感的層層變化。只屬於兩人的回憶，將如何影響現在的延泰書與牟恩雅，以及這些記憶會把他們的人生帶往何方，令人好奇。

本劇由《那年，我們的夏天》展現細膩影像美感的金銳真導演，以及用《通往機場的路》留下深刻餘韻的李淑妍編劇攜手打造，再加上朴珍榮、金珉周兩位青春演員的浪漫化學反應，感性魅力備受期待。



《閃耀》將於 3 月春天播出。

