《偶像瘋子》心動暴擊！金宰永真情告白秀英：戀愛線全面升溫，吻定彼此心意

Viu同步更新的韓劇《偶像瘋子》第9、10集劇情進入高潮！主演金宰永（飾 都來益）不僅對秀英（飾 孟世娜）發出直球告白，兩人更在危機中確認心意，上演讓觀眾心跳加速的吻戲，收視率也衝上首都圈最高3.6%！

在經歷團隊危機與成員姜宇成（安友淵 飾）的痛苦真相後，一向堅強的都來益陷入自責。 此時，始終陪伴左右的 孟世娜給了他溫暖支持。 兩人決定暫時拋開外界眼光，度過「平凡一天」——從校園回憶到首次同遊水族館，關係急速升溫。

在漢江邊，都來益終於坦白：「為了維持完美形象，我一直隱藏自己...... 但和妳在一起時，我卻能卸下武裝。」面對孟世娜「你保持原樣就很好」的回應，他鼓起勇氣告白：「我無法再隱藏了，這份心意停不下來，我喜歡妳。」瞬間讓螢幕前觀眾全心跳爆表！



然而， 孟世娜因分不清自己對都來益的感情是「粉絲心」還是真心，並未立即接受告白。 兩人還在拉扯之際，更大危機襲來：他們的同居事實遭曝光， 孟世娜更被揭露是「殺人犯女兒」，引來媒體與群眾圍剿。

都來益不顧警告挺身保護，兩人爭執後反而更堅定彼此。 孟世娜含淚道：「或許一直逃避的是我......」都來益則緊緊擁抱安慰。 情感終於爆發，在安靜的夜晚，都來益輕吻了 孟世娜，而她最終回應：「無論在舞台上還是在這裡，你就是你。 我喜歡這樣的你。」



甜蜜不久，檢方正式起訴都來益，但關鍵證物「耳環」竟非他所有——他似乎知道真正主人是誰？ 同時，昏迷的崔在熙（朴正宇 飾）甦醒，真相即將引爆？ 《偶像瘋子》每週更新，請持續鎖定。

此外，全新韓劇《偶像瘋子》已於2025年12月22日起逢星期一、二晚上10點半上線，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創韓劇《模範的士3》和《Love Me》、熱播韓綜《請回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，隨時隨地享受煲劇自由。

