朴有天前財閥女友黃荷娜認罪協商內幕曝光： 供出涉賭藝人名單換減刑！震撼韓娛圈

韓國食品巨頭「南陽乳業」創始人的外孫女黃荷娜因涉毒被逮捕起訴後，驚爆為了換取減刑，竟向警方供出「一起吸毒的藝人名單」！韓國資深記者吳赫振在個人頻道踢爆，黃荷娜已向調查機關供出數名男女藝人，震撼韓國演藝圈。

吳赫振在日前上傳的影片中透露，根據從情報當局與警方獲得的消息，黃荷娜為了減輕自己的刑事責任，已向警方供出其他涉毒藝人的名字。 他表示：「黃荷娜似乎認為，『必須供出其他人的犯罪事實，我才可能獲得減刑』。」他更指出黃荷娜雖然以「為了孩子」為由自柬埔寨返韓，但此說法完全不是事實。 實際上她是為了以「承認部份罪行」的方式協商，才事先與警方協調入境日期。 吳赫振質疑：「她一直說自己沒錢，但卻穿著價值數百萬的高價羽絨服回來。 有那種財力，在柬埔寨也能給孩子好的教育和老師。 即便如此仍選擇回國，很可能是有比國際刑警組織追捕更讓她害怕的東西。」



記者也分析，黃荷娜回國後雖辯稱自己「沒有吸毒、沒有販賣毒品」，但警方似乎已掌握了確切的吸毒時間與地點。 黃荷娜涉嫌於2023年7月左右，在首爾江南區熟人的公寓中，為一名40多歲男性和一名30多歲女性注射冰毒。 她在成為調查對象後於同年12月逃往泰國，之後輾轉滯留柬埔寨，直到去年底聲稱「要對在當地生下的孩子負責」才自願返韓，隨後即遭逮捕調查，並於本月20日正式被拘捕起訴。



*衍生新聞： 「BIGBANG光環」變黑金工具？勝利被爆借名氣布局地下事業：密會東南亞犯罪高層，疑籌畫「第二個Burning Sun」

此消息一出，立即引發韓國網友熱議，擔心2019年「Burning Sun事件」後最大的演藝圈毒品風暴再度來襲。 目前警方尚未公開黃荷娜供出的名單，但圈內已人心惶惶。 這場由財閥千金涉毒案掀起的連鎖效應，究竟會燒出多少驚人名單，已成為全民關注焦點。

