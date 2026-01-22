《偶像疯子》心动暴击！金宰永真情告白秀英：恋爱线全面升温，吻定彼此心意
（封面图源：VIU）

Viu同步更新的韩剧《偶像疯子》第9、10集剧情进入高潮！主演金宰永（饰 都来益）不仅对秀英（饰 孟世娜）发出直球告白，两人更在危机中确认心意，上演让观众心跳加速的吻戏，收视率也冲上首都圈最高3.6%！

（图源：KSD）

在经历团队危机与成员姜宇成（安友渊 饰）的痛苦真相后，一向坚强的都来益陷入自责。 此时，始终陪伴左右的 孟世娜给了他温暖支持。 两人决定暂时抛开外界眼光，度过「平凡一天」——从校园回忆到首次同游水族馆，关系急速升温。

在汉江边，都来益终於坦白：「为了维持完美形象，我一直隐藏自己...... 但和你在一起时，我却能卸下武装。」面对孟世娜「你保持原样就很好」的回应，他鼓起勇气告白：「我无法再隐藏了，这份心意停不下来，我喜欢你。」瞬间让萤幕前观众全心跳爆表！
（图源： KT Studio Genie） （图源： KT Studio Genie）

然而， 孟世娜因分不清自己对都来益的感情是「粉丝心」还是真心，并未立即接受告白。 两人还在拉扯之际，更大危机袭来：他们的同居事实遭曝光， 孟世娜更被揭露是「杀人犯女儿」，引来媒体与群众围剿。

都来益不顾警告挺身保护，两人争执后反而更坚定彼此。 孟世娜含泪道：「或许一直逃避的是我......」都来益则紧紧拥抱安慰。 情感终於爆发，在安静的夜晚，都来益轻吻了 孟世娜，而她最终回应：「无论在舞台上还是在这里，你就是你。 我喜欢这样的你。」
（图源： KT Studio Genie） （图源： KT Studio Genie）

甜蜜不久，检方正式起诉都来益，但关键证物「耳环」竟非他所有——他似乎知道真正主人是谁？ 同时，昏迷的崔在熙（朴正宇 饰）苏醒，真相即将引爆？ 《偶像疯子》每周更新，请持续锁定。

此外，韩剧《偶像疯子》逢星期一、二晚上10点半上线，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《模范的士3》和《Love Me》、热播韩综《请回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，随时随地享受煲剧自由。

