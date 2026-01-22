《偶像疯子》心动暴击！金宰永真情告白秀英：恋爱线全面升温，吻定彼此心意

Viu同步更新的韩剧《偶像疯子》第9、10集剧情进入高潮！主演金宰永（饰 都来益）不仅对秀英（饰 孟世娜）发出直球告白，两人更在危机中确认心意，上演让观众心跳加速的吻戏，收视率也冲上首都圈最高3.6%！

在经历团队危机与成员姜宇成（安友渊 饰）的痛苦真相后，一向坚强的都来益陷入自责。 此时，始终陪伴左右的 孟世娜给了他温暖支持。 两人决定暂时抛开外界眼光，度过「平凡一天」——从校园回忆到首次同游水族馆，关系急速升温。

在汉江边，都来益终於坦白：「为了维持完美形象，我一直隐藏自己...... 但和你在一起时，我却能卸下武装。」面对孟世娜「你保持原样就很好」的回应，他鼓起勇气告白：「我无法再隐藏了，这份心意停不下来，我喜欢你。」瞬间让萤幕前观众全心跳爆表！



然而， 孟世娜因分不清自己对都来益的感情是「粉丝心」还是真心，并未立即接受告白。 两人还在拉扯之际，更大危机袭来：他们的同居事实遭曝光， 孟世娜更被揭露是「杀人犯女儿」，引来媒体与群众围剿。

都来益不顾警告挺身保护，两人争执后反而更坚定彼此。 孟世娜含泪道：「或许一直逃避的是我......」都来益则紧紧拥抱安慰。 情感终於爆发，在安静的夜晚，都来益轻吻了 孟世娜，而她最终回应：「无论在舞台上还是在这里，你就是你。 我喜欢这样的你。」



甜蜜不久，检方正式起诉都来益，但关键证物「耳环」竟非他所有——他似乎知道真正主人是谁？ 同时，昏迷的崔在熙（朴正宇 饰）苏醒，真相即将引爆？ 《偶像疯子》每周更新，请持续锁定。

此外，韩剧《偶像疯子》逢星期一、二晚上10点半上线，香港观众亦可一并收看Viu Original原创韩剧《模范的士3》和《Love Me》、热播韩综《请回答1988 10周年》和《只要有空，4》等，随时随地享受煲剧自由。

