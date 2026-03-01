全能女神文佳煐是演員也是作家 超接地氣開口就是「打ㄍㄟ後、都蝦」透露自己迷上任天堂「這遊戲」紓壓

擁有多部戲劇人氣作品如電視劇《女神降臨》《瑞草洞》《那傢伙是黑炎龍》以及電影《之後的我們》的演員文佳煐．今晚來到台北與粉絲們見面．今年在1月10日她曾以金唱片頒獎典禮的主持人來到台北．在這麼短時間又來與大家見面．讓文佳煐覺得開心不已。

文佳煐穿著露肩全白色蝴蝶結洋裝搭配紅色平底鞋登場．優雅地在一開場就為大家獻唱歌曲「Like A Star」．而她開口向台北粉絲們的問候竟然是台語「打ㄍㄟ後（台語：大家好）．我是文佳煐」．讓大家相當驚訝。一開始她與大家分享自己的近況．不久前獲得了KCA文化頒獎典禮中的觀眾票選最佳演員獎．粉絲們為她鼓掌．她還回應大家「都蝦 都蝦（台語：多謝）」．讓大家再度驚喜不已。



原本很愛玩遊戲「Overwatch鬥陣特攻」的文佳煐．也透露自己最近的遊戲取向有所改變．她表示因為自己在拍攝的時候沒有太多時間與空間來進行紓壓活動．所以喜歡玩遊戲．不過最近她愛上了玩任天堂Switch的「動物森友會」．由於這個遊戲在台灣也相當知名．所以粉絲們的反應也相當熱烈。接著文佳煐也帶來自己出版的散文集「PATA」．並且念出一段她自己最喜愛的文字段落和粉絲們分享．勉勵大家要找回自我並且原諒自己．她希望大家別對自己太過苛刻．多留一點時間與自己相處。



文佳煐也透露了自己今日的TMI．也就是她在見面會的當下是還沒吃晚餐的空腹狀態．因為結束後她會去吃火鍋。對於台灣美食也稍有了解的她．說到想吃的甜點．她選擇脆皮鮮奶甜甜圈以及蛋塔．也特別提到今日在後台有粉絲們為她準備的達克瓦茲．讓她覺得非常美味。她也表示台灣美食真的太多．之後要來之前她一定會先做功課的。



文佳煐與粉絲們玩了許多遊戲．包含OX遊戲、Balance平衡遊戲以及你畫我猜等等．也為粉絲們回答許多提問．也挑選出現場與她同樣穿著白色洋裝＋紅色鞋子的粉絲．贈送由她所代言的品牌贈品．以及與她合影的機會．讓在場粉絲們相當開心。接下來文佳煐也為大家再送上兩首歌曲．是「Square」與「名為你的詩」．更走下台與大家近距離互動．令今日參與的粉絲們都相當滿足。



