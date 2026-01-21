Rain台湾演唱会搞笑跺脚背后竟是场误会！Rain繁体中文温暖道歉听障粉丝

亚洲天王Rain 17日在台北小巨蛋举行巡回演唱会《Still Raining》安可场，嗨翻全场，更让人余韵未了的是，Rain以繁体中文亲自回覆了一名粉丝的「自首」内容，温暖该粉丝也温暖无数人。

‎〈直接不穿上衣！Rain安可台北场大方秀精壮身材让大家看好看满〜见粉丝没有双脚离地，Rain大喊：「我要写进日记！」〉

事情缘由是，Rain演唱会经常都会cue观众唱跳，当天演唱夯曲〈LA SONG〉前，Rain分区测试大家演唱副歌的实力，同时希望大家「跳起来」，其中有名女粉丝被点名，Rain见该粉丝没照做，作势不悦跺脚，全场哄堂大笑。

后续这名女粉丝「錡錡」於Threads（＠annsimmi）上发文，表示自己是来「自首」的，因为本身听障，所以在Rain要求跳舞时没能听懂，以为只是要求唱歌，这让她相当懊悔：「天哪！事后觉得我干嘛不和Rain比手语啦，好闹喔！！我不想被他误会我是不听话的粉丝……」她附上当下影片标记Rain，希望有机会传达给Rain。



据影片画面，錡錡被点名「为什么不跳」时比了比自己的耳朵示意，可惜没能当场让Rain明白，不过意外增添了搞笑氛围。



Rain很快就看见了錡錡的发文，繁体中文回覆：「真的非常抱歉，我不知道你听不见声音。是我不够体贴、考虑不周。」更表示：「藉由这次的机会，也让我觉得以后在各方面的表演上，都应该要更加细心经营才行。」Rain见錡錡提到生日亦祝他生日快乐，甚至写下：「虽然在舞台上，我们无法听见彼此的声音，也无法了解对方说话的含义，但我看见了你那温暖的眼神，以及那份真心为我加油、真诚满满的目光。」



Rain身为亚洲天王，用字遣词透露了自省与体贴，亲切的回覆让无数人动容，就算不是粉丝「云」，也感受到这名天王多么珍惜粉丝。而錡錡回覆Rain，希望演唱会能提供「中文听打即时字幕同步」，也让人意识到听障人士收看演唱会的权益须正视。



▼錡錡完整Threads发文及Rain回覆



