秋泳愚飾演失去腿的博士生！金所泫《戀愛博士》再戰虐戀 安畔錫操刀「連呼吸都是心動感」

上個月28日歷經約4個月的拍攝後正式殺青，消息一出立刻讓劇迷們暴動：「這組合我先嗑為敬！」

《戀愛博士》可不是什麼戀愛教學節目，而是一部在機器人實驗室裡萌芽的「又苦又辣又甜」的虐心羅曼史。 秋泳愚飾演高中時期曾是游泳健將，卻因病失去一條腿的博士生「朴民載」，遇上金所泫飾演迷失方向後重新出發的碩士生「任有珍」，兩人在冰冷的實驗室裡點燃最炙熱的火花。

這部劇的幕後陣容堪稱「浪漫界復仇者聯盟」！導演安畔錫的名字一出來，韓劇迷就該跪了——他可是拍出《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《春夜》、《密會》、《畢業》等無數經典戀愛作品的大師級人物，連呼吸都能拍出心動感的男人！再加上寫過《屋塔房小貓》、《浪漫滿屋》的編劇閔孝貞，這組合簡直是要把觀眾的眼淚榨乾。

主演陣容更是讓人無法直視！秋泳愚近年堪稱「勞模本模」，從《牽牛和仙女》、《無赦之仇》、《外傷重症中心》、《玉氏夫人傳》到電影《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》，簡直是住在攝影棚裡的男人。 這次挑戰失去腿的博士生，光想像就讓人心疼到不行。



而19年戲齡的金所泫雖然年紀輕輕，卻是從童星一路爬上來的「老江湖」！《Who Are You-學校2015》、《打架吧鬼神》、《月升之江》、《無用的謊言》、《是偶然嗎？ 》、《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》、《喜歡的話請響鈴》系列，證明她無論是校園純愛還是古裝悲戀都能完美駕馭。 這次再戰虐戀，粉絲們已經準備好衛生紙了。



據現場人士透露，兩位主演加上黃金劇組，整個拍攝現場和樂融融到不想下班。 如今《戀愛博士》正式進入後製階段，預計今年內就會與觀眾見面。 不管你是秋泳愚的顏粉、金所泫的演技粉，還是安畔錫導演的忠實信徒，這部劇都已經在你的必看清單上了！

