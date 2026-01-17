直接不穿上衣！Rain安可台北場大方秀精壯身材讓大家看好看滿〜見粉絲沒有雙腳離地，Rain大喊：「我要寫進日記！」

韓國舞蹈天王Rain再度降臨台北，於1月17日晚間在台北小巨蛋舉辦《2026 The Rain Tour｀Sill Raining Encore_Taipei＇》演唱會，從一登場就不吝於露出他的完美腹肌，讓粉絲們看好看滿。





一開場時舞台上出現了跑步機，Rain戴著黑色口罩，沒穿上衣僅穿上白色牛仔褲，露出了超壯身材，從一開始的跨步行走，到後來逐漸加快速度跑了起來，接著他跳下跑步機站在舞台中央，由工作人員為他穿上了白色外套，正式揭開今日的表演序幕。Rain走到舞台各角落與全場粉絲們打招呼，甚至摘下墨鏡親切地與大家問候著。





Rain一連帶來了「GANG」、「I’m Coming」以及「躲避太陽的方法」三首舞蹈強度非常高的快歌，接下來也與大家問候，他特別用中文說「好久不見」，還不斷與大家確認自己的中文發音沒問題嗎？他也表示這是本系列演唱會的最終場，所以希望能與台北的大家一起開心地玩到翻！接著Rain開始演唱抒情歌曲，索性把上衣外套脫掉，直接露出完美腹肌身材，讓大家看好看滿。





演唱到了第10首歌曲Rain才捨得穿回上衣，換上了黑色的削肩貼身上衣，他強調自己為了跟大家見面，今天從早上開始就一直在運動，也提醒自己必須保持動作敏捷，運動空檔還叫了沙拉來吃，但因為肚子還是餓，所以追加了牛肉麵，非常好吃。演唱到他的人氣歌曲「It’s Raining」之前他還特別指揮全場做出「嘶〜哈〜」的橋段，讓大家一起參與他的演出。





接著Rain突然一本正經的嚴肅起來，告訴大家他有句真的很想說的話，大家以為是感性告白，沒想到他卻一臉認真的表情用中文說出「新年快樂，我愛你」，逗得全場大笑。在演唱他的人氣夯曲「LA SONG」之前，Rain還分區測試大家演唱副歌的實力，覺得粉絲聲音不夠大，他甚至一度說要跳過這首歌曲不唱了！表演也差不多了他也該打道回府了。





後來他好不容易指揮音樂下歌，沒想到突然又喊停，他指定一位男性粉絲並請他上台，直接問他「你為什麼沒跳起來？」粉絲相當害羞回應「Sorry」，接著Rain還不斷跟那位粉絲確認「你等等會跳吧？」才目送粉絲走下台。而這首歌曲讓全場high到最高點，結束後Rain竟說：「那個男生還是沒有跳，我今天要寫進我日記裡面了！」讓粉絲們開心大笑。最後他更加碼「LA SONG」還走下舞台和粉絲們近距離互動，作為演唱會的最後句點。





