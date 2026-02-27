NCT WISH拿燈籠「WISH馬上實現」拜晚年 透露隔日演唱會INTRO開場將大展舞技

南韓人氣男團 NCT WISH繼1月10日金唱片頒獎典禮後再度襲台，由6位成員RYO、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE組成，將於2月28日在林口體育館舉辦《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN TAIPEI》專場演唱會，今日特別舉行記者會搶先與媒體見面，分享新年願望和目標，以及3月底將前往高雄開唱計畫。

再次造訪台北，NCT WISH成員們分享對台北粉絲的深刻印象，表示每次來都能感受到滿滿熱情與支持，讓他們印象深刻，也透露有準備更多不同的歌曲與舞台，期待與大家創造更多新的回憶。談到本次巡演亮點，成員透露開場INTRO將以高強度的舞蹈揭開序幕，並預告會以熱血沸騰的表演震撼全場。RIKU更搶先劇透演唱會中把沙發加入編舞，雖然在排練過程中一度面臨適應上的挑戰，但肯定也會成員演唱會的帥氣亮點之一。





NCT WISH不僅將於2月28日首次登上林口體育館，3月也將移師到高雄巨蛋，成員們難掩興奮表示這是他們第一次去高雄，對全新城市充滿期待，聊到在地美食，YUSHI說：「我非常喜歡牛肉麵，這次也想再吃一次，如果有機會的話，也想要吃看看芒果冰。」去年成員中的RYO與SAKUYA終於已經正式成年，隊長SION笑說：「在演唱會時，他們的聲音變得更有自信、內容也更加成熟，這時候就會覺得兩位弟弟真的長大了耶！」





在記者會現場，NCT WISH成員們也把握機會大秀中文實力，SION先是甜喊「西珍妮，我想妳們」，JAEHEE則活力十足地問候「西珍妮，準備好了嗎？」，RYO更大方告白「對妳暈船了」，YUSHI則是因應馬年說出「妳是我Horse花生」，讓全場記者驚呼，大讚有梗，SAKUYA和RIKU則分別用「讓大家久等了，我們很喜歡妳們」和「西珍妮，我愛你們」，展現6人6色的甜蜜告白。





呼應即將到來的元宵節，主辦單位也特別準備了「點亮願望」的燈籠贈予成員，燈籠上分別寫著「WISH馬上實現」，寓意將祝福與心願傳遞給所有粉絲，也為即將登場的台北、高雄演唱會揭開充滿期待的序幕。成員們手持燈籠合影留念，更一度將燈籠舉在頭上，模樣十分俏皮可愛，最後，NCT WISH也向媒體再次致意，期許2026年一切順利、願望成真，並預告將以最精彩的演出迎接隔日演唱會。





Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞