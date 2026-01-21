2026 Netflix 韓劇清單爆炸！宋慧喬、孔劉、孫藝真夢幻同台，丁海寅、朴恩斌等大咖新作強勢回歸

Netflix 今日正式揭曉 2026 年韓國及全球影視陣容，除了先前引發熱議的《愛情怎麼翻譯？ 》、《雖然從今天開始是人類》、《臥底洪小姐》外，更有許多「王炸級」卡司首度合體。 從史詩級羅曼史到高燃動作片，以下為您整理必看清單！

■ 浪漫喜劇：心動指數滿格

《訂閱男友》JISOO X 徐仁國 疲於現實生活的網漫 PD「徐美萊」，透過訂閱虛擬戀愛模擬裝置，開啟夢幻戀愛體驗。 徐仁國 飾演其職場對手，擁有反轉祕密的「朴慶南」。



《給我充電吧》金英光 X 蔡秀彬 人工心臟電池即將耗盡的財閥三世「白浩朗」，遇到體內自帶電流的編劇「羅寶培」，展開一場「物理性」心動的充電羅曼史。



《這糟糕的愛情》丁海寅 X 賀營 檢察官「高恩世」意外喪失記憶，此時自稱是她男友的拳擊教練「張泰河」突然出現，兩人展開一段「糟糕」的同居生活。



《今天也售罄了》安孝燮 X 蔡元彬 兼差三份工作的勤奮農夫「馬修·李」遇上患有惡性失眠症的頂尖購物專家「譚藝珍」，在日夜相處過程中，展開夢幻治癒又鬥嘴不停的浪漫樂章。

■ 頂級卡司：神級演員的巔峰對決

《慢慢地，強烈地》宋慧喬 X 孔劉 由金牌編劇盧熙京執筆，以 1960-80 年代動盪的韓國演藝圈為背景，講述一群儘管一無所有，卻全心投入追求成功的夢想中的成長故事



《最後一排的少年》崔岷植 X 崔顯旭 改編自西班牙同名劇本，講述落魄教授「文五」發現教室最後一排少年「李江」驚人的文學天賦，卻因病態的執著導致這場文學授課走向失控。



《醜聞》孫藝真 X 池昌旭 X Nana 改編自《醜聞—朝鮮男女相悅之事》，以朝鮮時代為背景，講述充滿才華的「趙氏夫人」與風流才子「趙元」之間危險的愛情遊戲。





《莎拉的真偽人生》李浚赫 X 申惠善 講述即便身為假貨也想成為名牌的女人、高級時尚品牌亞洲區總代表「莎拉金」，與追蹤她慾望的男人、重案組刑警「朴武京」之間的故事。



■ 懸疑驚悚與動作：挑戰感官極限

《田鼠》柳俊烈 X 薛景求 追蹤驚悚劇，隱居作家「文在」被身分不明的「田鼠」奪走一切，為了找回生活，與追捕他的債主「盧子」聯手合作。



《Road》孫錫久 X 永山瑛太 改編自漫畫《擒兇記—青色的路》，講述韓日兩國刑警跨國聯手，追查一系列手法詭異且留下神祕訊息的跨國連環殺人案。



《真正的教育》李成民 X 金武烈 為了維護逐漸崩潰的教權與校園現場，教權保護局的監察官們展開痛快的「教育指導」。



《獵犬》第二季 禹棹奐 X 李相二 X Rain 熱血拳擊手回歸！這次兩人將對抗由鄭智薰 （Rain） 飾演的強大反派「白正」，在暗黑的全球非法拳擊「戰」以命相搏。



《超能路人甲》朴恩斌 X 車銀優 1999 年末世論盛行之際，一群意外獲得超能力的平凡人，與威脅海城市的反派展開戰鬥。



《鬼謎東宮》南柱赫、盧允瑞、曹承佑 擁有斬鬼能力的「具天」與能聽見鬼聲的宮女「生薑」，受擁有複雜面貌的國王召喚，揭開東宮背後隱藏的詛咒與祕密。



《Girigo》全昭映 X 康美娜 青少年驚悚新作。 高中生們因一款實現願望的 APP「Girigo」陷入詛咒，為了躲避預告的死亡，展開一場驚心動魄的生存鬥爭。



《蜜兼職》李宰煜（李宰旭）X 高旻示 為了還債，青年進入一家介紹「時薪 50 倍」兼職的奇怪事務所，卻踏入了恐怖地獄般的勞動現場。



▽ 2026 年的 Netflix 準備了全方位的影視饗宴，每一部都是不容錯過的年度焦點：



