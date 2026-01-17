《黑白大廚2》安成宰營養棒版「杜巧Q彈餅乾」被罵翻！看女兒眼色拍售後影片，點擊飆破660萬

安成宰14日在自己的 YouTube 頻道「主廚安成宰」上傳了影片《藉助烈火般的怨聲，安成宰杜巧餅進行售後服務》，也透露這是他首次進行食譜售後服務。

此前，詩英說想和爸爸一起做的料理是杜拜巧克力Q彈餅乾，而且已經熟知相關食譜。但是安成宰堅持自己的食譜，減少棉花糖、加入大量碎屑小麥餅（kadaif），最終誕生不黏稠Q彈、硬硬有嚼勁「健康版」的餅乾。影片後公開，有超過13000則留言都是爲詩英加油，紛紛指責安成宰 XD



（相關報導：《黑白大廚2》安成宰做杜拜Q彈餅乾，結果變營養棒？女兒傻眼、網友狂吐槽：你被淘汰了！）

對此，安成宰在影片中回應：「說實話，我不知道杜拜巧克力Q彈餅乾是什麼，也沒吃過，只是聽過而已。」他補充說：「沒想到大家這麼關心，事情鬧得這麼大！來『MOSU』的客人還問我『什麼時候做杜拜巧克力Q彈餅乾？』甚至有人特地帶來說要給詩英的禮物，那時我才意識到有點不對勁，所以應該做一次售後服務。」



製作過程中，由詩英主導料理，安成宰則擔任輔助。掌握食譜的詩英毫不留情地指導安成宰，甚至出現「評審安成宰看女兒臉色」的逗趣畫面。最終完成「正確版」杜拜巧克力Q彈餅乾，品嚐後詩英直呼：「和爸爸一起做的更好吃。」安成宰也露出幸福微笑，詩英補充：「爸爸做什麼我都覺得好吃。」



影片公開短短幾天，點擊率已突破 650 萬，引起熱烈反響。網友也紛紛回應：「果然還是要聽女兒的話」、「安成宰看眼色的樣子真的太搞笑了」、「啊 安成宰意志消沉的樣子 哈哈哈」、「感覺看到完美的道歉文」、「一想到這個會成爲詩英的核心記憶，心裡就暖暖的」、「一天就突破500萬，太厲害了」、「一般 YouTube 的後續篇點擊率會下降，結果比之前的影片還要高，看來大家都在苦苦等待」、「早該按照詩英說的去做啊」、「安成宰生存」等等。

