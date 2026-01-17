真的太厲害了！《法官李漢英》收視破10%再創新高，池晟正式闖入朴喜洵主場展開正面對決

《法官李漢英》收視氣勢驚人！收視率從 5.8% 大幅躍升至 10.0%，成功突破雙位數，寫下亮眼成績。

根據收視率調查公司尼爾森韓國在17日公布的數據，16日播出的《法官李漢英》第5集，全國收視率達 10.0%，較前一週的 5.8% 大幅上升 4.2 個百分點，刷新自身最高紀錄。該劇於2日首播時以 4.3% 起跑，之後收視一路穩定攀升，氣勢相當強勁。



而《法官李漢英》由池晟、朴喜洵、元真兒、太元碩、白珍熙主演，改編自同名網路小說，講述曾經淪為大型律師事務所的奴隸、常作出不公判決的法官李漢英，在意外回到10年前後，重新選擇人生道路，對抗巨大惡勢力、實現正義的「回歸復仇劇」。



第5集中，成功揭發政財界兵役弊案帳冊的李漢英（池晟 飾），終於拿到前往首爾中央地方法院的「入場券」，正式踏入宿敵姜信鎮（朴喜洵 飾）所在的權力核心，展開正面對決。尤其是忠南地方法院院長白理碩（金太祐 飾）表示自己拿到兩張前往首爾的門票，並說出「林正植（金炳春 飾）首席、李漢英法官，和我一起去首爾」的場面，瞬間最高收視一口氣衝上 11.7%，成為當集最高潮片段。



在節目尾聲，李漢英前往海涅法律事務所，爲剷除巨惡邁出下一步的步伐。他走進柳善哲（安內相 飾）的代表室，冷靜說道：「你在這一世也選擇了我，但這一生，你的命運將由我來決定。」震撼性的結尾，讓觀眾對即將深入敵陣核心的李漢英，期待值直線飆升。



