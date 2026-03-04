Dara身邊人爆氣反擊！怒轟朴春手寫信：根本不是事實，她反而擔心朴春健康

2NE1成員朴春與Dara（Sandara Park）的昔日隊友撕破臉風暴越演越烈！

在朴春投下震撼彈、指控Dara「吸毒被抓還把我變成毒蟲」後，Dara方面終於打破沉默，3日她身邊人士向韓媒《體育朝鮮》強硬回應：「朴春針對Dara提出的吸毒嫌疑，完全不是事實！」

Dara身邊人士透露，目前處於無經紀約狀態的Dara由現場經紀人負責相關對外溝通。 面對朴春突如其來的驚人指控，Dara方面選擇以「不必要刺激、冷靜傳達事實」的方式處理，低調劃清界線。



據悉，Dara平時就以體貼周到的性格著稱，這次也是顧慮到雙方若再激烈對峙，可能會讓彼此陷入更尷尬的處境，因此對具體細節三緘其口，僅強調指控非事實。 相關人士更透露：「Dara現在反而很擔心朴春的健康狀況。」



朴春3日在個人社群發佈長文，自稱是ADHD（注意力缺失症）患者，並強調過去的用藥爭議是為了治療而非吸毒。 但她話鋒一轉，直接點名「Sandara Park因為吸毒被抓，為了掩蓋這件事，把我變成了毒蟲」，震撼演藝圈。 然而截至4日，該篇引爆戰火的貼文已被刪除，朴春的社群上已無法找到與Dara相關的指控內容。 這場突如其來的隊內爆料，在Dara方反駁後究竟會如何收場，引發各界關注。

*相關內容：手寫信核爆級效應！Dara IG失守！網友灌爆留言區：妳吸了嗎？

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞