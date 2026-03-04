BIGBANG出道20週年確定辦全球巡演！YG公開2026旗下還有兩組新人團體會推出

YG娛樂公布了2026年發展藍圖。除了宣布旗下代表IP之一男團BIGBANG將重啟活動外，也預告男團TREASURE與女團BABYMONSTER將接連回歸。

YG娛樂於4日在官方部落格公開《2026 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT》。繼去年8月後，時隔約6個月，總製作人梁鉉錫再度接受訪問，親自傳達今年YG即將推出的重要消息。今年也正值YG創立30週年。



此前，BIGBANG迎來出道20週年，並預告將重啟活動，引發全球音樂粉絲熱烈關注。梁總製作人表示：「已與BIGBANG成員們達成共識，決定舉辦演出。」



這次演出不僅紀念BIGBANG 20年的音樂歷程，同時也是長年共同打造K-POP市場潮流的YG與BIGBANG再度攜手、宣示「YG Family」堅定情誼的重要起點，意義深遠。梁總製作人表示：「因為長時間以來彼此配合默契十足，所以應該不會有困難。為了打造完美又優秀的演出，YG全體工作人員都將全力以赴。」



此外，BABYMONSTER預告將於5月發行迷你專輯，並在今年秋天推出第二張正規專輯。迷你專輯主打歌名為〈舞〉（CHOOM），以韓文書寫的「춤」（舞）字體設計相當帥氣，帶有東方氛圍，看起來像是一個人張開雙臂跳舞的模樣。6月起也將展開規模更大的第二次世界巡演，巡迴南美、歐洲與大洋洲。

TREASURE則將以6月發行的迷你專輯為起點，正式開啟活動第二幕。梁總製作人透露：「成員們突然來找我說想做嘻哈，讓我嚇了一跳。依照他們的想法，大家聽到這張專輯時，會驚訝原來TREASURE也能做這樣的音樂。可以期待他們從未展現過、充滿YG風格且非常帥氣的作品。」



同時，透過字幕也透露正以秋天為目標準備全新男團；繼Evelli與Chanya之後，四人女團「Next Monster（暫名）」剩餘兩位成員也將於近日公開。

