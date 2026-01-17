《黑白大厨2》安成宰营养棒版「杜巧Q弹饼干」被骂翻！看女儿眼色拍售后影片，点击飙破660万

安成宰14日在自己的 YouTube 频道「主厨安成宰」上传了影片《藉助烈火般的怨声，安成宰杜巧饼进行售后服务》，也透露这是他首次进行食谱售后服务。

此前，诗英说想和爸爸一起做的料理是杜拜巧克力Q弹饼干，而且已经熟知相关食谱。但是安成宰坚持自己的食谱，减少棉花糖、加入大量碎屑小麦饼（kadaif），最终诞生不黏稠Q弹、硬硬有嚼劲「健康版」的饼干。影片后公开，有超过13000则留言都是爲诗英加油，纷纷指责安成宰 XD



（相关报导：《黑白大厨2》安成宰做杜拜Q弹饼干，结果变营养棒？女儿傻眼、网友狂吐槽：你被淘汰了！）

对此，安成宰在影片中回应：「说实话，我不知道杜拜巧克力Q弹饼干是什么，也没吃过，只是听过而已。」他补充说：「没想到大家这么关心，事情闹得这么大！来『MOSU』的客人还问我『什么时候做杜拜巧克力Q弹饼干？』甚至有人特地带来说要给诗英的礼物，那时我才意识到有点不对劲，所以应该做一次售后服务。」



制作过程中，由诗英主导料理，安成宰则担任辅助。掌握食谱的诗英毫不留情地指导安成宰，甚至出现「评审安成宰看女儿脸色」的逗趣画面。最终完成「正确版」杜拜巧克力Q弹饼干，品尝后诗英直呼：「和爸爸一起做的更好吃。」安成宰也露出幸福微笑，诗英补充：「爸爸做什么我都觉得好吃。」



影片公开短短几天，点击率已突破 650 万，引起热烈反响。网友也纷纷回应：「果然还是要听女儿的话」、「安成宰看眼色的样子真的太搞笑了」、「啊 安成宰意志消沉的样子 哈哈哈」、「感觉看到完美的道歉文」、「一想到这个会成爲诗英的核心记忆，心里就暖暖的」、「一天就突破500万，太厉害了」、「一般 YouTube 的后续篇点击率会下降，结果比之前的影片还要高，看来大家都在苦苦等待」、「早该按照诗英说的去做啊」、「安成宰生存」等等。

