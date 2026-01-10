《黑白大廚2》安成宰做杜拜Q彈餅乾，結果變營養棒？女兒傻眼、網友狂吐槽：你被淘汰了！

日前，安成宰在自己的 YouTube 頻道「主廚安成宰」上公開與女兒詩英、兒子恩基一起爲迎接聖誕節製作杜拜巧克力Q彈餅乾（두바이 쫀득 쿠키）的影片。

杜拜巧克力Q彈餅乾最近在韓國超夯，不少愛豆都被迷住，再加上網紅吃播、ASMR 影片在 SNS 上爆紅。影片中，安成宰先提出自己的構想，表示詩英心目中的Q彈餅乾需要花很多時間，他會把步驟簡化，但保留詩英想像中的味道。



在製作過程中，詩英表示要用融化的棉花糖包裹碎屑小麥餅（kadaif），對爸爸的方式表示懷疑。結果安成宰把棉花糖和碎屑小麥餅全部混在一起，讓詩英瞪大了眼睛。安成宰自信滿滿地說：「做出來一定很好吃！」但完成品完全不是詩英心中想像的杜拜巧克力棉花糖Q彈餅，而是截然不同的甜點。（她心裡想的版本是用碎屑小麥餅和開心果醬做餡，再用可可粉混合棉花糖外皮包成圓形）



為了顧及愛吃甜食的女兒健康，安成宰加入大量小麥碎屑，做成健康版本，結果變成像有嚼勁的營養棒。他看著成品說：「雖然不是詩英期待的樣子，但配茶或咖啡應該很好吃，吃起來很舒服。」



影片公開後，引起熱烈反響，點擊率已突破 400 萬，留言多達 13000 則。觀眾紛紛留言表示：觀眾們紛紛留言稱：「這不是保留是淘汰」、「米其林廚師因爲杜拜巧克力Q彈餅乾，民心下降了」、「請迎合顧客的需求」、「開心果巧克力醬呢？ 那是核心」、「安成宰你被淘汰了」、「連意圖都沒有傳達，就是淘汰了」、「竟然在團隊任務中這麼獨斷專行」、「這不是杜拜也不是Q彈，只剩下餅乾了」、「竟然用這個來考慮健康，從接近開始就錯了」、「成人看我做杜拜巧克力Q彈餅乾的樣子也很生氣！詩英啊你是怎麼忍住的」、「這個真的要帶金風來和女兒一起重新做」、「新的一年了，您還沒售後服務啊？正在看著呢」、「在 YouTube 上學習食譜後，重新上傳影片吧」等等。觀眾的留言充滿幽默與調侃，也讓這支影片話題持續發酵。

