Netflix 承認知道林盛根主廚酒駕，但仍讓他出演《黑白大廚2》但他們也被騙了［官方立場］

近日出演 Netflix《黑白大廚：料理階級大戰2》的主廚林盛根，於 1 月 18 日透過個人 YouTube 頻道坦承，自己在過去 10 年間共有 3 次酒後駕車的紀錄。他表示，10 多年間曾三度因酒駕被查獲，駕照也因此遭到吊銷，之後又重新取得駕照，但黑歷史卻在網上越挖越多，導致 Netflix 也出面說明其官方立場，並表示以為只有一次酒駕記錄。

21日下午，Netflix 向韓媒 TVDaily 表示：「在選角和預審過程中，《黑白大廚2》製作團隊發現林盛根曾於2020年有過一次酒駕記錄。我們事先並不知曉他還有其他犯罪指控，也無法確認。」

「對於目前發生的狀況，製作團隊也深感遺憾。若因此讓觀眾感到不便，我們在此致上歉意，並將以此次事件為契機，慎重檢討並補強未來在出演者相關程序上的審核與應對方式。」



近日出演《黑白大廚2》的主廚林盛根，於本月 18 日透過個人 YouTube 頻道坦承，自己在過去 10 年間共有 3 次酒後駕車的紀錄。他表示，10 多年間曾三度因酒駕被查獲，駕照也因此遭到吊銷，之後又重新取得駕照。



在自我坦白後，爭議迅速擴大，林盛根隨即上傳親筆道歉信，再次致歉。然而，之後陸續被揭露酒駕次數並非最初所說的 3 次，而是 4 次，加上還涉及違反道路交通法的事實，使其被認定為「前科 5 次」，輿論進一步惡化。此外，也有聲音指出，他透過 YouTube 進行自我揭露，是在相關事實即將被報導前的所謂「搶先出手」，是一種先發制人的策略。





對此，林盛根主廚澄清，並非所謂的「搶先出手」，而是在獲得過度的關注與喜愛後，反覆思考之下才決定公開事實。他也補充表示，除了已簽約的電視購物節目出演，以及個人 YouTube 製作外，將全面中斷其他所有電視節目活動。

擁有「韓食調理技能長」資格的林盛根，於 2015 年在 tvN 綜藝節目《韓食大捷3》中奪冠後打開知名度，之後一邊出演多個教養節目、一邊持續進行演藝活動。近期則因出演《黑白大廚2》，並擠進前 7 名而人氣攀升。





