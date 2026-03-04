片尾藏李善均名字引爆兩派大戰！《王命之徒》回應「無可奉告」激怒韓網：有夠猥瑣

即將叩關千萬觀影人次的年度大片《王命之徒》，被眼尖網友發現片尾感謝名單中竟然出現了已故演員李善均的名字，瞬間點燃韓網兩派論戰！

隨著電影熱賣，各大社群開始瘋傳一張片尾 credit 的照片，在「製作組特別感謝以下人士」的欄位中，李善均的名字赫然在列。 由於導演張恆俊與李善均曾在2023年一起出演綜藝《非常私人的東南亞》，兩人的私交眾所皆知，外界普遍解讀這是導演為了紀念故人、表達哀悼之意的暖心之舉。



왕과사는남자 850만 돌파



조조로 보았습니다.

여운이 제법 남고 재미나네여.

곧 천만 기정사실인 듯



수양대군이 왕위를 잡은 직후라

관상 후속편을 보는듯한 느낌도 있네요.



살짝 먹먹한 기분..

운 사람도 많다던데 그정돈 아녔어요.



여담이지만

엔딩 크레딧에 배우 이선균 이름도 나온답니다.… pic.twitter.com/XgkJkG7BmJ — 수노밍쿠 (@sunominq) March 2, 2026

然而，當媒體向劇組求證時，得到的回應卻是簡短的「無可奉告」。 這句「無可奉告」猶如火上澆油，直接讓韓國論壇theqoo 炸開了鍋！網友們的反應幾乎是一面倒的負評，砲火主要集中在「不敢光明正大說，又偷偷放名字」的矛盾態度上：「要麼就堂堂正正說這是為了追悼故人，要麼就別放，現在這樣有夠猥瑣」、「之前不是還有人護航說是同名同姓嗎？ 結果咧？」、「根本是韓國電影界的聖人模式，噁心死了」。



更有網友直接翻出舊帳，質疑電影圈雙重標準：「演員出事了的時候一個個閉嘴裝死，等人死了才在裝深情？」、「張恆俊導演、奉俊昊、朴讚郁，他們不是都在李善均過世的時候跳出來要求真相嗎？ 現在又不是第一次知道這件事了，裝什麼神秘？」也有網友點出更尖銳的觀點：「那時候警方跟媒體把人逼到絕境的時候，怎麼沒看到你們這麼積極幫他說話？ 人死了才來惋惜，誰不會？」、「與其現在偷偷摸摸放個名字，不如當初在他最需要的時候站出來」當然，還是有少數網友認為這只是導演單純懷念好友的心意，不必過度解讀。 但面對滿坑滿谷的負評和「無可奉告」帶來的反效果，這波爭議恐怕還會持續延燒。

目前《王命之徒》累計觀影人次已突破900萬，距離千萬大關近在眼前眼前。 只是在這個節骨眼上爆出爭議，究竟是會催出更多同情票，還是會讓部份觀眾卻步，就看接下來輿論怎麼發酵了。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

